https://ria.ru/20210907/afganistan-1749020688.html

Талибы избили женщин на митинге, сообщил источник

Талибы избили женщин на митинге, сообщил источник - РИА Новости, 07.09.2021

Талибы избили женщин на митинге, сообщил источник

Талибы (движение признано террористическим и запрещено в России) избивали женщин, принимавших участие в антипакистанской акции протеста в Кабуле, сообщил РИА... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T14:15

2021-09-07T14:15

2021-09-07T20:16

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

кабул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746098892_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65c641e3414b4d148ee534013eeb6eb2.jpg

КАБУЛ, 7 сен — РИА Новости. Талибы (движение признано террористическим и запрещено в России) избивали женщин, принимавших участие в антипакистанской акции протеста в Кабуле, сообщил РИА Новости один из участников протеста.Акция прошла в Кабуле во вторник после визита в город главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида, который приехал по приглашению талибов. Манифестация стартовала к северу от Кабула и продолжилась у пакистанского посольства. Большинство протестующих составляли женщины.Позднее появились сообщения, что талибы начали стрелять для разгона участников шествия, один из них рассказал РИА Новости о "многих пострадавших". Кроме того, сообщалось, что талибы задержали нескольких участвовавших в акции женщин.Месяц назад боевики активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день талибы заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию США в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль.

афганистан

кабул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Афганские женщины на акции в Кабуле Несколько афганских женщин вышли на улицы Кабула с требованием уважать их права, передает корреспондент РИА Новости. 2021-09-07T14:15 true PT0M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, кабул, видео