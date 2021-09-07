https://ria.ru/20210907/afganistan-1749020688.html
Талибы избили женщин на митинге, сообщил источник
Талибы избили женщин на митинге, сообщил источник - РИА Новости, 07.09.2021
Талибы избили женщин на митинге, сообщил источник
Талибы (движение признано террористическим и запрещено в России) избивали женщин, принимавших участие в антипакистанской акции протеста в Кабуле, сообщил РИА... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T14:15
2021-09-07T14:15
2021-09-07T20:16
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
кабул
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КАБУЛ, 7 сен — РИА Новости. Талибы (движение признано террористическим и запрещено в России) избивали женщин, принимавших участие в антипакистанской акции протеста в Кабуле, сообщил РИА Новости один из участников протеста.Акция прошла в Кабуле во вторник после визита в город главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида, который приехал по приглашению талибов. Манифестация стартовала к северу от Кабула и продолжилась у пакистанского посольства. Большинство протестующих составляли женщины.Позднее появились сообщения, что талибы начали стрелять для разгона участников шествия, один из них рассказал РИА Новости о "многих пострадавших". Кроме того, сообщалось, что талибы задержали нескольких участвовавших в акции женщин.Месяц назад боевики активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день талибы заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию США в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль.
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Афганские женщины на акции в Кабуле
Несколько афганских женщин вышли на улицы Кабула с требованием уважать их права, передает корреспондент РИА Новости.
2021-09-07T14:15
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, афганистан, кабул, видео
14:15 07.09.2021 (обновлено: 20:16 07.09.2021)
Талибы избили женщин на митинге, сообщил источник
Источник: талибы избивали женщин — участниц акции протеста