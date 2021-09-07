https://ria.ru/20210907/afganistan-1748984948.html
Турция не намерена спешить с признанием правительства "Талибана"*
Турция не намерена спешить с признанием правительства "Талибана"* - РИА Новости, 07.09.2021
Турция не намерена спешить с признанием правительства "Талибана"*
Турция не будет спешить с признанием правительства "Талибана"* в Афганистане, оно должно включать различные политические силы, заявил глава турецкого МИД Мевлют РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:28
2021-09-07T11:28
2021-09-07T11:51
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
турция
афганистан
мевлют чавушоглу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748043672_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_d0b98b347d2d22185b73da33a3832b68.jpg
АНКАРА, 7 сен - РИА Новости. Турция не будет спешить с признанием правительства "Талибана"* в Афганистане, оно должно включать различные политические силы, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.По его словам, "среди тех членов правительства Афганистана, которые представлены миру – только представители "Талибана"*. "Мы не собираемся формировать им правительство, но свои мысли передаем непосредственно "Талибану"*. Будем смотреть и действовать по ситуации, пока у нас четкой позиции по этому вопросу нет", - добавил Чавушоглу. Он отметил, что Турция пока не получила приглашение от талибов на мероприятие, посвященное объявлению состава нового афганского правительства.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210826/priznanie-1747330991.html
турция
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748043672_203:0:2831:1971_1920x0_80_0_0_9cdf16cc93edd66873382c6fa174d23d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, талибан, турция, афганистан, мевлют чавушоглу
11:28 07.09.2021 (обновлено: 11:51 07.09.2021)
Турция не намерена спешить с признанием правительства "Талибана"*
Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара не будет спешить с признанием правительства "Талибана"*
АНКАРА, 7 сен - РИА Новости. Турция
не будет спешить с признанием правительства "Талибана"* в Афганистане
, оно должно включать различные политические силы, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу
.
"Признает ли Турция "Талибан
"*? Давайте не принимать поспешных решений. Нужно, чтобы было создано правительство, которое сможет справиться с кризисом, не допустить сползания в гражданскую войну. Для этого нужно инклюзивное правительство с участием всех политических сил и слоев населения, не забывая о женщинах. И для того, чтобы весь мир признал "Талибан"*, нужно обеспечить создание такого правительства", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV
.
По его словам, "среди тех членов правительства Афганистана, которые представлены миру – только представители "Талибана"*. "Мы не собираемся формировать им правительство, но свои мысли передаем непосредственно "Талибану"*. Будем смотреть и действовать по ситуации, пока у нас четкой позиции по этому вопросу нет", - добавил Чавушоглу.
Он отметил, что Турция пока не получила приглашение от талибов на мероприятие, посвященное объявлению состава нового афганского правительства.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России