https://ria.ru/20210907/afganistan-1748984948.html

Турция не намерена спешить с признанием правительства "Талибана"*

Турция не намерена спешить с признанием правительства "Талибана"* - РИА Новости, 07.09.2021

Турция не намерена спешить с признанием правительства "Талибана"*

Турция не будет спешить с признанием правительства "Талибана"* в Афганистане, оно должно включать различные политические силы, заявил глава турецкого МИД Мевлют РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T11:28

2021-09-07T11:28

2021-09-07T11:51

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

турция

афганистан

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 7 сен - РИА Новости. Турция не будет спешить с признанием правительства "Талибана"* в Афганистане, оно должно включать различные политические силы, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.По его словам, "среди тех членов правительства Афганистана, которые представлены миру – только представители "Талибана"*. "Мы не собираемся формировать им правительство, но свои мысли передаем непосредственно "Талибану"*. Будем смотреть и действовать по ситуации, пока у нас четкой позиции по этому вопросу нет", - добавил Чавушоглу. Он отметил, что Турция пока не получила приглашение от талибов на мероприятие, посвященное объявлению состава нового афганского правительства.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210826/priznanie-1747330991.html

турция

афганистан

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в мире, талибан, турция, афганистан, мевлют чавушоглу