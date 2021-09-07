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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210907/afganistan-1748984948.html
Турция не намерена спешить с признанием правительства "Талибана"*
Турция не намерена спешить с признанием правительства "Талибана"* - РИА Новости, 07.09.2021
Турция не намерена спешить с признанием правительства "Талибана"*
Турция не будет спешить с признанием правительства "Талибана"* в Афганистане, оно должно включать различные политические силы, заявил глава турецкого МИД Мевлют РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:28
2021-09-07T11:51
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
турция
афганистан
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 7 сен - РИА Новости. Турция не будет спешить с признанием правительства "Талибана"* в Афганистане, оно должно включать различные политические силы, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.По его словам, "среди тех членов правительства Афганистана, которые представлены миру – только представители "Талибана"*. "Мы не собираемся формировать им правительство, но свои мысли передаем непосредственно "Талибану"*. Будем смотреть и действовать по ситуации, пока у нас четкой позиции по этому вопросу нет", - добавил Чавушоглу. Он отметил, что Турция пока не получила приглашение от талибов на мероприятие, посвященное объявлению состава нового афганского правительства.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, талибан, турция, афганистан, мевлют чавушоглу
11:28 07.09.2021 (обновлено: 11:51 07.09.2021)
 
Турция не намерена спешить с признанием правительства "Талибана"*

Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара не будет спешить с признанием правительства "Талибана"*

© REUTERS / StringerЧлены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / Stringer
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АНКАРА, 7 сен - РИА Новости. Турция не будет спешить с признанием правительства "Талибана"* в Афганистане, оно должно включать различные политические силы, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Признает ли Турция "Талибан"*? Давайте не принимать поспешных решений. Нужно, чтобы было создано правительство, которое сможет справиться с кризисом, не допустить сползания в гражданскую войну. Для этого нужно инклюзивное правительство с участием всех политических сил и слоев населения, не забывая о женщинах. И для того, чтобы весь мир признал "Талибан"*, нужно обеспечить создание такого правительства", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.
По его словам, "среди тех членов правительства Афганистана, которые представлены миру – только представители "Талибана"*. "Мы не собираемся формировать им правительство, но свои мысли передаем непосредственно "Талибану"*. Будем смотреть и действовать по ситуации, пока у нас четкой позиции по этому вопросу нет", - добавил Чавушоглу.
Он отметил, что Турция пока не получила приглашение от талибов на мероприятие, посвященное объявлению состава нового афганского правительства.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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26 августа, 13:07Захват власти в Афганистане талибами
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанТурцияАфганистанМевлют Чавушоглу
 
 
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