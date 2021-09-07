https://ria.ru/20210907/afganistan-1748976093.html
Талибы начали стрелять для разгона антипакистанской акции в Кабуле
Талибы начали стрелять для разгона антипакистанской акции в Кабуле - РИА Новости, 07.09.2021
Талибы начали стрелять для разгона антипакистанской акции в Кабуле
В Кабуле боевики "Талибана"* начали стрелять в участников антипакистанской акции. Об этом РИА Новости рассказал очевидец. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T10:41
2021-09-07T10:41
2021-09-07T13:15
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Кабуле боевики "Талибана"* начали стрелять в участников антипакистанской акции. Об этом РИА Новости рассказал очевидец.Протесты начались после визита в афганскую столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. Как сообщил РИА Новости один из участников, они стартовали к северу от Кабула и прошли до пакистанского посольства."Сначала талибы стреляли в воздух, а потом начали стрелять по протестующим. Многие получили ранения", — отметил собеседник агентства.В акции участвуют сотни человек, большинство из них — женщины. Несколько митингующих задержали."Мы протестуем не для того, чтобы защитить работу… я выступаю против потери молодежи. Я защищаю свою родину… Почему глава пакистанской межведомственной разведки находится в Афганистане столько дней? Почему Пакистан вмешивается в дела нашей страны?" — заявила одна из участниц. По информации индийского портала The Print, Хамид уехал из республики еще 5 сентября.Ранее представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид призвал население воздержаться от демонстраций, поскольку страна "только вышла из кризиса".В августе на фоне вывода из республики американского контингента "Талибан"* захватил все крупные города и погранпереходы и объявил окончание двадцатилетней войны.Единственной неподконтрольной ему провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Туда — под руководство полевого командира Ахмада Масуда — стекаются силы сопротивления.Талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах. Первые не раз заявляли, что покорили мятежный регион, однако в долине все время опровергают эту информацию.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обстановка в Кабуле: стрельба и антипакистанские протесты
В Кабуле боевики "Талибана"* (*Террористическая организация, запрещенная в России) начали стрелять в участников антипакистанской акции. Протесты начались после визита в афганскую столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов.
2021-09-07T10:41
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Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления
Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не смогли захватить провинцию Панджшер. После того, как они вошли в Кабул, этот регион превратился в форпост оппозиции — в Панджшерской долине объединились
моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивается противостояние.
2021-09-07T10:41
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в мире, талибан, афганистан
10:41 07.09.2021 (обновлено: 13:15 07.09.2021)
Талибы начали стрелять для разгона антипакистанской акции в Кабуле
Талибы начали стрелять в участников антипакистанской акции в Кабуле, рассказал очевидец
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.
В Кабуле
боевики "Талибана"* начали стрелять в участников антипакистанской акции. Об этом РИА Новости рассказал очевидец.
Протесты начались после визита в афганскую столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. Как сообщил РИА Новости один из участников, они стартовали к северу от Кабула и прошли до пакистанского посольства.
"Сначала талибы стреляли в воздух, а потом начали стрелять по протестующим. Многие получили ранения", — отметил собеседник агентства.
В акции участвуют сотни человек, большинство из них — женщины. Несколько митингующих задержали.
"Мы протестуем не для того, чтобы защитить работу… я выступаю против потери молодежи. Я защищаю свою родину… Почему глава пакистанской межведомственной разведки находится в Афганистане столько дней? Почему Пакистан вмешивается в дела нашей страны?" — заявила одна из участниц.
По информации индийского портала The Print, Хамид уехал из республики еще 5 сентября.
Ранее представитель движения "Талибан
"* Забиулла Муджахид призвал население воздержаться от демонстраций, поскольку страна "только вышла из кризиса".
В августе на фоне вывода из республики американского контингента "Талибан
"* захватил все крупные города и погранпереходы и объявил окончание двадцатилетней войны.
Единственной неподконтрольной ему провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула
. Туда — под руководство полевого командира Ахмада Масуда
— стекаются силы сопротивления.
Талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах. Первые не раз заявляли, что покорили мятежный регион, однако в долине все время опровергают эту информацию.
*Террористическая организация, запрещенная в России.