https://ria.ru/20210907/afganistan-1748976093.html

Талибы начали стрелять для разгона антипакистанской акции в Кабуле

Талибы начали стрелять для разгона антипакистанской акции в Кабуле - РИА Новости, 07.09.2021

Талибы начали стрелять для разгона антипакистанской акции в Кабуле

В Кабуле боевики "Талибана"* начали стрелять в участников антипакистанской акции. Об этом РИА Новости рассказал очевидец. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T10:41

2021-09-07T10:41

2021-09-07T13:15

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Кабуле боевики "Талибана"* начали стрелять в участников антипакистанской акции. Об этом РИА Новости рассказал очевидец.Протесты начались после визита в афганскую столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. Как сообщил РИА Новости один из участников, они стартовали к северу от Кабула и прошли до пакистанского посольства."Сначала талибы стреляли в воздух, а потом начали стрелять по протестующим. Многие получили ранения", — отметил собеседник агентства.В акции участвуют сотни человек, большинство из них — женщины. Несколько митингующих задержали."Мы протестуем не для того, чтобы защитить работу… я выступаю против потери молодежи. Я защищаю свою родину… Почему глава пакистанской межведомственной разведки находится в Афганистане столько дней? Почему Пакистан вмешивается в дела нашей страны?" — заявила одна из участниц. По информации индийского портала The Print, Хамид уехал из республики еще 5 сентября.Ранее представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид призвал население воздержаться от демонстраций, поскольку страна "только вышла из кризиса".В августе на фоне вывода из республики американского контингента "Талибан"* захватил все крупные города и погранпереходы и объявил окончание двадцатилетней войны.Единственной неподконтрольной ему провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Туда — под руководство полевого командира Ахмада Масуда — стекаются силы сопротивления.Талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах. Первые не раз заявляли, что покорили мятежный регион, однако в долине все время опровергают эту информацию.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210907/afganistan-1748950743.html

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Обстановка в Кабуле: стрельба и антипакистанские протесты В Кабуле боевики "Талибана"* (*Террористическая организация, запрещенная в России) начали стрелять в участников антипакистанской акции. Протесты начались после визита в афганскую столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению талибов. 2021-09-07T10:41 true PT0M37S

Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не смогли захватить провинцию Панджшер. После того, как они вошли в Кабул, этот регион превратился в форпост оппозиции — в Панджшерской долине объединились моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивается противостояние. 2021-09-07T10:41 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, талибан, афганистан