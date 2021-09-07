https://ria.ru/20210907/afganistan-1748921681.html

"Мы не должны позволить им": Запад попытался обмануть Россию и Китай

"Мы не должны позволить им": Запад попытался обмануть Россию и Китай - РИА Новости, 07.09.2021

"Мы не должны позволить им": Запад попытался обмануть Россию и Китай

Афганистан продолжает преподносить сюрпризы — нет, речь не о быстром взятии талибами Панджшера, из которого внешние силы пытались сделать центр сопротивления... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T08:00

2021-09-07T08:00

2021-09-07T08:07

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Афганистан продолжает преподносить сюрпризы — нет, речь не о быстром взятии талибами Панджшера, из которого внешние силы пытались сделать центр сопротивления новой власти. Афганская тема используется Западом для игр с Россией и Китаем, причем в примитивно-бестактной форме.Внезапно выясняется, что на завтра, 8 сентября, назначена встреча "Большой семерки" для обсуждения ситуации в Афганистане. Она пройдет в онлайн-формате на уровне министров иностранных дел, и ее организатором будет американский госсекретарь Энтони Блинкен.Казалось бы, что здесь странного? После падения проамериканского режима и вывода западных войск Афганистан действительно стал темой номер один для всего мира, и вполне логично желание обсудить его в формате главного западного клуба. К тому же две недели назад "Большая семерка" даже провела экстренный саммит на высшем уровне (тоже в онлайн-формате), специально посвященный этой стране. Пускай еще пообсуждают — тем более что влияния на ситуацию там у Запада практически не осталось.Но дело в том, что на этот раз Запад хочет говорить с теми, у кого оно есть: как сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, на консультации соберутся дипломаты более чем из двадцати стран.Мотэги подчеркнул важность участия в такой встрече делегаций из России и КНР, "у которых есть определенное влияние на Афганистан".Однако это что-то новое в мировой дипломатии — объявлять об участии России и Китая без их ведома.В том-то и дело, что ни Москва, ни Пекин не собираются участвовать в заседании западного клуба, то есть "Большой семерки". Потому что это чужой клуб.Формат "Большой восьмерки" с участием России умер в 2014 году (формально он был приостановлен Западом после Крыма), а Китай никогда и не входил в этот "клуб избранных". Ни о каком возвращении России в него (о чем периодически говорили некоторые европейские лидеры, да и Дональд Трамп) не может быть и речи — об этом неоднократно заявляли и Путин, и Лавров.Поэтому вполне естественно, что и сейчас в Москве отреагировали, мягко говоря, с удивлением. Представитель российского МИД заявила:"Партнеры демонстрируют несистемный подход. Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некой встречи, но речи о "Семерке" не шло. Затем последовало заявление Токио — уже в контексте "Семерки". Все это происходит на фоне разнокалиберных заявлений "Семерки" по России и то неучастию, то участию в формате... Данная ситуация демонстрирует отсутствие у партнеров четкого понимания, чего же они хотят от себя и окружающего мира".Проблема не в том, что Россия не хочет обсуждать с Западом Афганистан, — вопрос в том, в каком формате это делать. И это вопрос вовсе не протокольного масштаба. Нас категорически не устраивает приглашение на консультации в западный клуб: это не то, что подходит для России и Китая. Неделю назад турецкий министр Мевлют Чавушоглу участвовал в подобной видеоконференции с главами МИД стран "Большой семерки" — ну так Турция и в НАТО входит. Вызывать же Москву и Пекин на консультации в чужие клубы — не просто бесполезно, но и оскорбительно.Именно поэтому встречу и пытались замаскировать подо что-то другое — то есть из Берлина и Парижа Москву информировали о подготовке многосторонних консультаций по Афганистану. И получили предварительное согласие, после чего уже о реальном формате встречи проговорился откровенный японский министр.Так что же, теперь ничего не будет? Есть два варианта развития событий. Первый: "Большая семерка" собирается без России и Китая, но с участием других стран, которых тоже планировали пригласить. Наверняка среди них есть и Пакистан, и Турция, и Саудовская Аравия, и Катар, и Индия. В каком ключе тогда пойдет обсуждение афганской темы?Может быть, в том, о котором говорил вскоре после экстренной встречи глав МИД стран ЕС Жозеп Боррель. Он тогда заявил, что "ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула. Мы должны действовать". Правда, Боррель также признал, что Европа должна "активно сотрудничать с ключевыми международными партнерами, которые имеют влияние на Афганистан. Турция, Китай, Россия получили новые возможности усилить свое влияние в Афганистане. Иран, Пакистан, Индия также имеют значительное влияние в регионе". То есть после ухода американцев именно европейцы хотят защищать западные интересы в Афганистане, но действуя при этом в сотрудничестве с соседями Афганистана, влиятельными державами региона и Россией. Понятное желание, особенно учитывая, что самостоятельно Запад действовать в новом Афганистане практически не может: талибы еще долго будут воспринимать и американцев, и европейцев как недавних оккупантов.Однако обсуждая афганские дела без России и Китая, но с привлечением влиятельных мусульманских стран и Индии, "Большая семерка" в любом случае настраивает Москву и Пекин против себя. Потому что Россию и Китай будет очень сложно убедить в том, что главной темой консультаций не было обсуждение вариантов того, как лучше противодействовать их влиянию на Афганистан. Очередное проявление политики сдерживания Москвы и Пекина. Причем со стороны тех, кто двадцать лет оккупировал Афганистан и породил нынешний кризис.Поэтому единственным конструктивным вариантом проведения глобальных консультаций всех ключевых сил по Афганистану является отказ от формата "Большая семерка" и ее гости". Можно организовать консультации в формате "Большой двадцатки" — тем более именно это и предлагает ее нынешний председатель Италия. Премьер Марио Драги уже ведет переговоры об этом с мировыми столицами — изначально предполагалось, что онлайн-встречу удастся назначить уже на этой неделе или в конце следующей. Но в итоге стало понятно, что она возможна только после 27 сентября, когда завершится сессия Генассамблеи ООН, на которой будут выступать многие мировые лидеры.Россия уже не раз говорила о том, что именно "Большая двадцатка" является главным международным форматом. А афганская тема является хорошим поводом, чтобы усилить этот ежегодный клуб, изначально создававшийся для обсуждения проблем мировой экономики (но давно уже превратившийся в важнейший мировой саммит). Причем не факт, что нужно так уж торопиться с внеочередным мероприятием, — ведь плановый должен пройти в Риме в конце октября.Правда, до сих пор нет ясности, в каком формате он пройдет: очном или опять онлайн. Учитывая, что мировые лидеры не виделись уже два года, все хотят собраться вместе, но в случае новой волны пандемии в Европе придется снова общаться по видеосвязи.Есть и еще один вариант проведения консультаций мирового масштаба — а точнее, между Западом и Востоком. Тут даже "Большую семерку" можно использовать, если организовать встречу в формате совместного заседания "Семерки" и ШОС (для начала — глав МИД, а потом можно и глав государств). Да, Шанхайская организация сотрудничества как раз объединяет всех тех, для кого афганский вопрос действительно является вопросом национальной безопасности — Россию, Китай, Пакистан, страны Центральной Азии и Индию. Еще и Иран скоро будет переведен из наблюдателей в постоянные члены ШОС. Собственно говоря, из всего региона только сам Афганистан остается в качестве наблюдателя — и лишь потому, что при американской оккупации Россия и Китай не хотели видеть кабульские власти в составе организации, главная цель которой состоит в поддержании мира в Азии силами самих азиатских государств. Кстати, ближайший саммит ШОС — причем в очном формате — состоится уже через десять дней в Душанбе.Так что у Запада и Востока есть много возможностей для переговоров и консультаций — не только по афганской проблеме. Главное, чтобы при их подготовке Запад не претендовал на статус хозяина: ни хозяина клуба, ни хозяина казино. Потому что односторонняя игра, как и атлантический мир, давно закончилась, и протокольные формальности должны отражать реальный статус главных мировых игроков, а не их собственное представление о своем величии.

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в мире, авторы, китай, афганистан, шос, g7, жозеп боррель, россия