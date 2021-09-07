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Адвокат Павлов покинул Россию
Адвокат Павлов покинул Россию - РИА Новости, 07.09.2021
Адвокат Павлов покинул Россию
Адвокат Иван Павлов, защищающий журналиста Ивана Сафронова и в ходе работы по этому делу обвиненный в разглашении данных следствия, заявил, что покинул Россию. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T14:49
2021-09-07T16:27
общество
грузия
иван павлов
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Адвокат Иван Павлов, защищающий журналиста Ивана Сафронова и в ходе работы по этому делу обвиненный в разглашении данных следствия, заявил, что покинул Россию."Запреты, которые были наложены на меня в связи с уголовным делом, постепенно сделали мою работу невозможной. Мне было запрещено пользоваться средствами связи и интернетом, общаться с подзащитным и с некоторыми коллегами. В общем, мне запретили все, без чего работа адвоката не может быть эффективной. Запреты не касались лишь одного: возможности уехать из страны. Это был знак, указывающий на выход… Теперь я эмигрант. Пока в Грузии — стране, с которой меня многое связывает", — написал он в своем канале в Telegram.Павлов возглавлял правозащитное объединение "Команда 29". В середине июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29", вскоре после этого объединение решило прекратить работу из-за опасений уголовного преследования.Против Павлова возбуждено дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Как отмечал сам адвокат, оно связано с делом советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, которого он защищает.В постановлении о возбуждении дела указано, что адвокат сообщал СМИ данные предварительного расследования без соответствующего разрешения. Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.Павлов специализируется на защите обвиняемых по делам о шпионаже и госизмене.
https://ria.ru/20210718/komanda29-1741758250.html
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общество, грузия, иван павлов, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
14:49 07.09.2021 (обновлено: 16:27 07.09.2021)
 
Адвокат Павлов покинул Россию

Адвокат Павлов, защищающий журналиста Сафронова, уехал из России в Грузию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат Иван Павлов
Адвокат Иван Павлов - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Адвокат Иван Павлов, защищающий журналиста Ивана Сафронова и в ходе работы по этому делу обвиненный в разглашении данных следствия, заявил, что покинул Россию.
"Запреты, которые были наложены на меня в связи с уголовным делом, постепенно сделали мою работу невозможной. Мне было запрещено пользоваться средствами связи и интернетом, общаться с подзащитным и с некоторыми коллегами. В общем, мне запретили все, без чего работа адвоката не может быть эффективной. Запреты не касались лишь одного: возможности уехать из страны. Это был знак, указывающий на выход… Теперь я эмигрант. Пока в Грузии — стране, с которой меня многое связывает", — написал он в своем канале в Telegram.
Адвокат Иван Павлов - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
18 июля, 17:46
Правозащитная организация "Команда 29" объявила о закрытии
Павлов возглавлял правозащитное объединение "Команда 29". В середине июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29", вскоре после этого объединение решило прекратить работу из-за опасений уголовного преследования.
Против Павлова возбуждено дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Как отмечал сам адвокат, оно связано с делом советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, которого он защищает.
В постановлении о возбуждении дела указано, что адвокат сообщал СМИ данные предварительного расследования без соответствующего разрешения. Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.
Павлов специализируется на защите обвиняемых по делам о шпионаже и госизмене.
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ОбществоГрузияИван ПавловГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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