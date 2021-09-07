https://ria.ru/20210907/advokat-1749028068.html

Адвокат Павлов покинул Россию

Адвокат Павлов покинул Россию - РИА Новости, 07.09.2021

Адвокат Павлов покинул Россию

Адвокат Иван Павлов, защищающий журналиста Ивана Сафронова и в ходе работы по этому делу обвиненный в разглашении данных следствия, заявил, что покинул Россию. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T14:49

2021-09-07T14:49

2021-09-07T16:27

общество

грузия

иван павлов

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730622531_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_ab5cee58ba61b341b74a3373d15bbe6d.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Адвокат Иван Павлов, защищающий журналиста Ивана Сафронова и в ходе работы по этому делу обвиненный в разглашении данных следствия, заявил, что покинул Россию."Запреты, которые были наложены на меня в связи с уголовным делом, постепенно сделали мою работу невозможной. Мне было запрещено пользоваться средствами связи и интернетом, общаться с подзащитным и с некоторыми коллегами. В общем, мне запретили все, без чего работа адвоката не может быть эффективной. Запреты не касались лишь одного: возможности уехать из страны. Это был знак, указывающий на выход… Теперь я эмигрант. Пока в Грузии — стране, с которой меня многое связывает", — написал он в своем канале в Telegram.Павлов возглавлял правозащитное объединение "Команда 29". В середине июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29", вскоре после этого объединение решило прекратить работу из-за опасений уголовного преследования.Против Павлова возбуждено дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Как отмечал сам адвокат, оно связано с делом советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, которого он защищает.В постановлении о возбуждении дела указано, что адвокат сообщал СМИ данные предварительного расследования без соответствующего разрешения. Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.Павлов специализируется на защите обвиняемых по делам о шпионаже и госизмене.

https://ria.ru/20210718/komanda29-1741758250.html

https://ria.ru/20210809/sobol-1745010541.html

грузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, грузия, иван павлов, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия