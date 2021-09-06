https://ria.ru/20210906/zverstva-1748804793.html

Лавров заявил, что важно не забывать о зверствах японских милитаристов

Лавров заявил, что важно не забывать о зверствах японских милитаристов - РИА Новости, 06.09.2021

Лавров заявил, что важно не забывать о зверствах японских милитаристов

Глава МИД России заявил в видеообращении к участникам международного научно-практического форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы",... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T04:51

2021-09-06T04:51

2021-09-06T04:51

общество

япония

хабаровск

вторая мировая война (1939-1945)

фонд президентских грантов

россия

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ХАБАРОВСК, 6 сен –РИА Новости. Глава МИД России заявил в видеообращении к участникам международного научно-практического форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", что важно, чтобы нынешнее и будущие поколения помнили о зверствах японских милитаристов в годы Второй мировой войны.По его словам, "отечественные дипломаты убедительно разъяснили союзным державам причины, почему этот суд был необходим"."Главная из них состояла в том, что преступления отряда №731 и других боевых подразделений японской армии, занимавшихся бесчеловечными опытами над военнопленными, не нашли достаточного отражения в материалах Токийского трибунала 1946-1948 годов", - отметил министр.По его словам, Хабаровский процесс стал важнейшим дополнением суда в Токио, поскольку впервые засвидетельствовал ужасы применения биологического оружия и поведал миру об этой страшной изнанке милитаристской Японии.Форум открылся в Хабаровске в понедельник. Он посвящен Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов.Именно в ходе Хабаровского процесса стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.

https://ria.ru/20210906/protsess-1748804586.html

https://ria.ru/20210903/protsess-1748475567.html

япония

хабаровск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, япония, хабаровск, вторая мировая война (1939-1945), фонд президентских грантов, россия