Лавров заявил, что важно не забывать о зверствах японских милитаристов
Лавров: важно, чтобы будущие поколения не забывали о зверствах японских милитаристов
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
ХАБАРОВСК, 6 сен –РИА Новости. Глава МИД России заявил в видеообращении к участникам международного научно-практического форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", что важно, чтобы нынешнее и будущие поколения помнили о зверствах японских милитаристов в годы Второй мировой войны.
"Ваш форум посвящен прошедшему в декабре 1949 года в Хабаровске трибуналу над группой японских военных, виновных в создании химического и бактериологического оружия, а также его испытаниях на живых людях. Архивные материалы, представленные на выставке, наглядно повествуют о роли министерства иностранных дел нашей страны в организации Хабаровского процесса", - сказал Лавров.
По его словам, "отечественные дипломаты убедительно разъяснили союзным державам причины, почему этот суд был необходим".
"Главная из них состояла в том, что преступления отряда №731 и других боевых подразделений японской армии, занимавшихся бесчеловечными опытами над военнопленными, не нашли достаточного отражения в материалах Токийского трибунала 1946-1948 годов", - отметил министр.
"Вынесенный судом приговор дал объективную оценку совершенным преступлениям. Важно, чтобы и нынешнее, и будущие поколения помнили о зверствах японских милитаристов, оставивших кровавый след в истории человечества. Забывать об этом мы не имеем морального права", - подчеркнул министр.
Форум открылся в Хабаровске в понедельник. Он посвящен Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов.
Именно в ходе Хабаровского процесса стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.