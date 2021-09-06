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Лавров заявил, что важно не забывать о зверствах японских милитаристов
Лавров заявил, что важно не забывать о зверствах японских милитаристов - РИА Новости, 06.09.2021
Лавров заявил, что важно не забывать о зверствах японских милитаристов
Глава МИД России заявил в видеообращении к участникам международного научно-практического форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы",... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T04:51
2021-09-06T04:51
общество
япония
хабаровск
вторая мировая война (1939-1945)
фонд президентских грантов
россия
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ХАБАРОВСК, 6 сен –РИА Новости. Глава МИД России заявил в видеообращении к участникам международного научно-практического форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", что важно, чтобы нынешнее и будущие поколения помнили о зверствах японских милитаристов в годы Второй мировой войны.По его словам, "отечественные дипломаты убедительно разъяснили союзным державам причины, почему этот суд был необходим"."Главная из них состояла в том, что преступления отряда №731 и других боевых подразделений японской армии, занимавшихся бесчеловечными опытами над военнопленными, не нашли достаточного отражения в материалах Токийского трибунала 1946-1948 годов", - отметил министр.По его словам, Хабаровский процесс стал важнейшим дополнением суда в Токио, поскольку впервые засвидетельствовал ужасы применения биологического оружия и поведал миру об этой страшной изнанке милитаристской Японии.Форум открылся в Хабаровске в понедельник. Он посвящен Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов.Именно в ходе Хабаровского процесса стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.
https://ria.ru/20210906/protsess-1748804586.html
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общество, япония, хабаровск, вторая мировая война (1939-1945), фонд президентских грантов, россия
04:51 06.09.2021
 
Лавров заявил, что важно не забывать о зверствах японских милитаристов

Лавров: важно, чтобы будущие поколения не забывали о зверствах японских милитаристов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ХАБАРОВСК, 6 сен –РИА Новости. Глава МИД России заявил в видеообращении к участникам международного научно-практического форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", что важно, чтобы нынешнее и будущие поколения помнили о зверствах японских милитаристов в годы Второй мировой войны.
"Ваш форум посвящен прошедшему в декабре 1949 года в Хабаровске трибуналу над группой японских военных, виновных в создании химического и бактериологического оружия, а также его испытаниях на живых людях. Архивные материалы, представленные на выставке, наглядно повествуют о роли министерства иностранных дел нашей страны в организации Хабаровского процесса", - сказал Лавров.
По его словам, "отечественные дипломаты убедительно разъяснили союзным державам причины, почему этот суд был необходим".
"Главная из них состояла в том, что преступления отряда №731 и других боевых подразделений японской армии, занимавшихся бесчеловечными опытами над военнопленными, не нашли достаточного отражения в материалах Токийского трибунала 1946-1948 годов", - отметил министр.
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По его словам, Хабаровский процесс стал важнейшим дополнением суда в Токио, поскольку впервые засвидетельствовал ужасы применения биологического оружия и поведал миру об этой страшной изнанке милитаристской Японии.
"Вынесенный судом приговор дал объективную оценку совершенным преступлениям. Важно, чтобы и нынешнее, и будущие поколения помнили о зверствах японских милитаристов, оставивших кровавый след в истории человечества. Забывать об этом мы не имеем морального права", - подчеркнул министр.
Форум открылся в Хабаровске в понедельник. Он посвящен Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов.
Именно в ходе Хабаровского процесса стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.
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ОбществоЯпонияХабаровскВторая мировая война (1939-1945)Фонд президентских грантовРоссия
 
 
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