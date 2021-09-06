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У архипелага Шпицберген произошло землетрясение магнитудой 5,1
У архипелага Шпицберген произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 06.09.2021
У архипелага Шпицберген произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у архипелага Шпицберген, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T22:08
2021-09-06T22:08
в мире
землетрясение
шпицберген
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у архипелага Шпицберген, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 17.31 по времени UTC (20.31 мск).Эпицентр располагался к северу от архипелага. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, землетрясение, шпицберген
22:08 06.09.2021
 
У архипелага Шпицберген произошло землетрясение магнитудой 5,1

Геологическая служба США: у архипелага Шпицберген произошло землетрясение магнитудой 5,1

© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Flickr / Matt Katzenberger
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у архипелага Шпицберген, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 17.31 по времени UTC (20.31 мск).
Эпицентр располагался к северу от архипелага. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
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В миреЗемлетрясениеШпицберген
 
 
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