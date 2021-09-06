https://ria.ru/20210906/zemletryasenie-1748940931.html

У архипелага Шпицберген произошло землетрясение магнитудой 5,1

У архипелага Шпицберген произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 06.09.2021

У архипелага Шпицберген произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у архипелага Шпицберген, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T22:08

2021-09-06T22:08

2021-09-06T22:08

в мире

землетрясение

шпицберген

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у архипелага Шпицберген, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 17.31 по времени UTC (20.31 мск).Эпицентр располагался к северу от архипелага. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210815/zemletryaseniya-1745807156.html

шпицберген

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2021

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в мире, землетрясение, шпицберген