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У архипелага Шпицберген произошло землетрясение магнитудой 5,1
У архипелага Шпицберген произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 06.09.2021
У архипелага Шпицберген произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у архипелага Шпицберген, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T22:08
2021-09-06T22:08
2021-09-06T22:08
в мире
землетрясение
шпицберген
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у архипелага Шпицберген, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 17.31 по времени UTC (20.31 мск).Эпицентр располагался к северу от архипелага. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, землетрясение, шпицберген
У архипелага Шпицберген произошло землетрясение магнитудой 5,1
Геологическая служба США: у архипелага Шпицберген произошло землетрясение магнитудой 5,1