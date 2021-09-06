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NI рассказал о "загадочном" заявлении Зеленского на встрече с Байденом
NI рассказал о "загадочном" заявлении Зеленского на встрече с Байденом - РИА Новости, 06.09.2021
NI рассказал о "загадочном" заявлении Зеленского на встрече с Байденом
Во время встречи с лидером США Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский сделал "загадочное" заявление о судьбе Минских соглашений, пишет в статье для... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T07:16
2021-09-06T07:16
в мире
сша
вашингтон (город)
минск
джо байден
владимир зеленский
минские соглашения
россия
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Во время встречи с лидером США Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский сделал "загадочное" заявление о судьбе Минских соглашений, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Марк Эпископос.По его словам, Зеленский предложил Вашингтону "представительство на уровне президента" в мирном урегулировании в Донбассе. Отвечая на вопрос о том, идет ли речь об альтернативе нормандскому формату, украинский президент загадочно ответил: "Какой-то формат". Автор материала отметил, что высказывание политика посеяло повсеместное недоумение даже в Киеве.Публицист обратил внимание, что Зеленский и Байден призвали к прекращению войны в Донбассе, однако договоренности так же далеки от выполнения накануне их седьмой годовщины, как и в день подписания в Минске.Эпископос заключил, что Зеленскому не удалось убедить Вашингтон присоединиться к нормандскому формату.В пятницу советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, и советник главы офиса президента Алексей Арестович отметил, что страна снялась с "крючка" Минских договоренностей. Он назвал это "прорывным достижением".
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в мире, сша, вашингтон (город), минск, джо байден, владимир зеленский, минские соглашения, россия, алексей арестович , марк эпископос
07:16 06.09.2021
 
NI рассказал о "загадочном" заявлении Зеленского на встрече с Байденом

NI: несмотря на загадочное заявление Зеленского, Россия не допустит альтернативы "Минску"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Во время встречи с лидером США Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский сделал "загадочное" заявление о судьбе Минских соглашений, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Марк Эпископос.
По его словам, Зеленский предложил Вашингтону "представительство на уровне президента" в мирном урегулировании в Донбассе. Отвечая на вопрос о том, идет ли речь об альтернативе нормандскому формату, украинский президент загадочно ответил: "Какой-то формат".
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 22:55
Зеленский не поднимал вопрос отказа от Минского формата, заявили в Киеве
Автор материала отметил, что высказывание политика посеяло повсеместное недоумение даже в Киеве.

"Несмотря на загадочное заявление Зеленского, энергичное противодействие со стороны России практически сводит на нет перспективы жизнеспособной альтернативы Минскому формату", — отметил Эпископос.

Публицист обратил внимание, что Зеленский и Байден призвали к прекращению войны в Донбассе, однако договоренности так же далеки от выполнения накануне их седьмой годовщины, как и в день подписания в Минске.
"В Киеве предполагают, что более активное участие Вашингтона в нормандском формате может стимулировать пересмотр Минских соглашений или даже спровоцировать появление параллельного формата. Но Белый дом отклоняет любые подобные предложения, и недавний визит Зеленского не стал исключением", — считает обозреватель.
Эпископос заключил, что Зеленскому не удалось убедить Вашингтон присоединиться к нормандскому формату.
В пятницу советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, и советник главы офиса президента Алексей Арестович отметил, что страна снялась с "крючка" Минских договоренностей. Он назвал это "прорывным достижением".
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В миреСШАВашингтон (город)МинскДжо БайденВладимир ЗеленскийМинские соглашенияРоссияАлексей АрестовичМарк Эпископос
 
 
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