NI рассказал о "загадочном" заявлении Зеленского на встрече с Байденом
NI: несмотря на загадочное заявление Зеленского, Россия не допустит альтернативы "Минску"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Во время встречи с лидером США Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский сделал "загадочное" заявление о судьбе Минских соглашений, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Марк Эпископос.
По его словам, Зеленский предложил Вашингтону "представительство на уровне президента" в мирном урегулировании в Донбассе. Отвечая на вопрос о том, идет ли речь об альтернативе нормандскому формату, украинский президент загадочно ответил: "Какой-то формат".
Автор материала отметил, что высказывание политика посеяло повсеместное недоумение даже в Киеве.
"Несмотря на загадочное заявление Зеленского, энергичное противодействие со стороны России практически сводит на нет перспективы жизнеспособной альтернативы Минскому формату", — отметил Эпископос.
Публицист обратил внимание, что Зеленский и Байден призвали к прекращению войны в Донбассе, однако договоренности так же далеки от выполнения накануне их седьмой годовщины, как и в день подписания в Минске.
"В Киеве предполагают, что более активное участие Вашингтона в нормандском формате может стимулировать пересмотр Минских соглашений или даже спровоцировать появление параллельного формата. Но Белый дом отклоняет любые подобные предложения, и недавний визит Зеленского не стал исключением", — считает обозреватель.
Эпископос заключил, что Зеленскому не удалось убедить Вашингтон присоединиться к нормандскому формату.
В пятницу советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, и советник главы офиса президента Алексей Арестович отметил, что страна снялась с "крючка" Минских договоренностей. Он назвал это "прорывным достижением".