https://ria.ru/20210906/zelenskiy-1748807691.html

NI рассказал о "загадочном" заявлении Зеленского на встрече с Байденом

NI рассказал о "загадочном" заявлении Зеленского на встрече с Байденом - РИА Новости, 06.09.2021

NI рассказал о "загадочном" заявлении Зеленского на встрече с Байденом

Во время встречи с лидером США Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский сделал "загадочное" заявление о судьбе Минских соглашений, пишет в статье для... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T07:16

2021-09-06T07:16

2021-09-06T07:16

в мире

сша

вашингтон (город)

минск

джо байден

владимир зеленский

минские соглашения

россия

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Во время встречи с лидером США Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский сделал "загадочное" заявление о судьбе Минских соглашений, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Марк Эпископос.По его словам, Зеленский предложил Вашингтону "представительство на уровне президента" в мирном урегулировании в Донбассе. Отвечая на вопрос о том, идет ли речь об альтернативе нормандскому формату, украинский президент загадочно ответил: "Какой-то формат". Автор материала отметил, что высказывание политика посеяло повсеместное недоумение даже в Киеве.Публицист обратил внимание, что Зеленский и Байден призвали к прекращению войны в Донбассе, однако договоренности так же далеки от выполнения накануне их седьмой годовщины, как и в день подписания в Минске.Эпископос заключил, что Зеленскому не удалось убедить Вашингтон присоединиться к нормандскому формату.В пятницу советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, и советник главы офиса президента Алексей Арестович отметил, что страна снялась с "крючка" Минских договоренностей. Он назвал это "прорывным достижением".

https://ria.ru/20210902/kiev-1748441534.html

https://ria.ru/20210903/soglasheniya-1748623849.html

сша

вашингтон (город)

минск

россия

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в мире, сша, вашингтон (город), минск, джо байден, владимир зеленский, минские соглашения, россия, алексей арестович , марк эпископос