https://ria.ru/20210906/zaderzhanie-1748821088.html
В Белоруссии за клевету на Лукашенко задержали россиянку
В Белоруссии за клевету на Лукашенко задержали россиянку - РИА Новости, 06.09.2021
В Белоруссии за клевету на Лукашенко задержали россиянку
В Белоруссии по статье о клевете на президента Александра Лукашенко задержали россиянку, сейчас она находится в СИЗО в Бресте, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T10:21
2021-09-06T10:21
2021-09-06T15:10
в мире
происшествия
белоруссия
россия
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Белоруссии по статье о клевете на президента Александра Лукашенко задержали россиянку, сейчас она находится в СИЗО в Бресте, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии в республике Алексей Маскалев."Нас белорусская сторона уведомила в установленном порядке о задержании гражданки России. Несмотря на то что Ирина Викхольм сама не высказывала просьбу о встрече с консулом, мы запросили консульский доступ, его получили", — сказал он.По его словам, российский дипломат уже встречался с Викхольм."Никаких жалоб на состояние здоровье не высказывала, у нее есть адвокат, который занимается ее делом. Вся необходимая консульская поддержка гражданке России оказывается, наши сотрудники держат ситуацию на контроле", — подчеркнул Маскалев.Подробности дела не разглашаются.
https://ria.ru/20201208/deportatsiya-1588288498.html
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в мире, происшествия, белоруссия, россия
10:21 06.09.2021 (обновлено: 15:10 06.09.2021)
В Белоруссии за клевету на Лукашенко задержали россиянку
Посольство в Минске: за клевету на Лукашенко задержали россиянку Ирину Викхольм