https://ria.ru/20210906/zaderzhanie-1748821088.html

В Белоруссии за клевету на Лукашенко задержали россиянку

В Белоруссии за клевету на Лукашенко задержали россиянку - РИА Новости, 06.09.2021

В Белоруссии за клевету на Лукашенко задержали россиянку

В Белоруссии по статье о клевете на президента Александра Лукашенко задержали россиянку, сейчас она находится в СИЗО в Бресте, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T10:21

2021-09-06T10:21

2021-09-06T15:10

в мире

происшествия

белоруссия

россия

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Белоруссии по статье о клевете на президента Александра Лукашенко задержали россиянку, сейчас она находится в СИЗО в Бресте, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии в республике Алексей Маскалев."Нас белорусская сторона уведомила в установленном порядке о задержании гражданки России. Несмотря на то что Ирина Викхольм сама не высказывала просьбу о встрече с консулом, мы запросили консульский доступ, его получили", — сказал он.По его словам, российский дипломат уже встречался с Викхольм."Никаких жалоб на состояние здоровье не высказывала, у нее есть адвокат, который занимается ее делом. Вся необходимая консульская поддержка гражданке России оказывается, наши сотрудники держат ситуацию на контроле", — подчеркнул Маскалев.Подробности дела не разглашаются.

https://ria.ru/20201208/deportatsiya-1588288498.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, белоруссия, россия