https://ria.ru/20210906/zaderzhanie-1748806047.html

Госдеп США осудил задержание одного из лидеров экстремистов в Крыму

Госдеп США осудил задержание одного из лидеров экстремистов в Крыму - РИА Новости, 06.09.2021

Госдеп США осудил задержание одного из лидеров экстремистов в Крыму

Госдепартамент США осудил задержание Наримана Джелялова, первого зампредседателя "Меджлиса крымскотатарского народа"*. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T05:40

2021-09-06T05:40

2021-09-06T05:41

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дмитрий песков

сергей лавров

меджлис крымскотатарского народа

нариман джелял

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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Госдепартамент США осудил задержание Наримана Джелялова, первого зампредседателя "Меджлиса крымскотатарского народа"*.Ранее адвокат Эмиль Курбединов, представляющий интересы семей задержанных, заявил РИА новости, что пятеро местных жителей задержаны в Крыму, один из них, Нариман Джелялов, был первым зампредом организации.Официальный представитель ведомства Нед Прайс добавил, что на саммите "Крымской платформы" 23 августа США подтвердили, что "Крым - это Украина, и США непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала, что Москва открыта к взаимодействию с международными партнерами в деле раскрытия потенциала российского Крыма и для этого приглашает на полуостров. Так она прокомментировала саммит "Крымская платформа", который глава российского МИД Сергей Лавров ранее называл шабашем, где "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что "Крымская платформа" - антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210602/muftiy-1735220945.html

https://ria.ru/20210601/chubarov-1735108987.html

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в мире, сша, оон, москва, дмитрий песков, сергей лавров, меджлис крымскотатарского народа, нариман джелял, россия