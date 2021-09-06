https://ria.ru/20210906/yandeks-1748894520.html

"Яндекс" не согласен с запретом поиска по запросу "Умное голосование"

"Яндекс" не согласен с запретом поиска по запросу "Умное голосование" - РИА Новости, 06.09.2021

"Яндекс" не согласен с запретом поиска по запросу "Умное голосование"

Российский интернет-холдинг "Яндекс" не согласен с определением суда о запрете отображать в поиске результаты по запросу "Умное голосование" и будет оспаривать... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T16:27

2021-09-06T16:27

2021-09-06T16:40

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российский интернет-холдинг "Яндекс" не согласен с определением суда о запрете отображать в поиске результаты по запросу "Умное голосование" и будет оспаривать решение, сообщили РИА Новости в компании."Мы не согласны с определением суда и будем оспаривать принятые обеспечительные меры. Из документа совершенно непонятно, что конкретно нас обязывают сделать и как это можно реализовать", - говорится в сообщении.Арбитражный суд Москвы запретил поисковым системам Яндекс и Google отображать в поиске результаты по запросу "Умное голосование", сообщалось ранее в картотеке арбитражных дел.Решения о принятии обеспечительных мер суд принял по иску ставропольской компании "Вулинтертрейд" (занимается оптовой торговлей животными, мясом, шерстью и шкурами). Компания обратилась в суд за защитой исключительных прав на зарегистрированный ею товарный знак "Умное голосование". Пока это временные меры - рассмотрение исков по существу назначено ноябрь.Товарный знак, зарегистрированный "Вулинтертрейд", содержит изображение восклицательного знака в квадрате и схож с эмблемой "Умного голосования" - стратегии команды Алексея Навального для поддержки оппозиционных кандидатов на выборах.

https://ria.ru/20210626/golosovanie-1738751482.html

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общество, яндекс, технологии, москва, россия