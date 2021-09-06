https://ria.ru/20210906/whatsapp-1748858508.html

WhatsApp отключит мессенджер на миллионах смартфонов и планшетов

WhatsApp отключит мессенджер на миллионах смартфонов и планшетов - РИА Новости, 06.09.2021

WhatsApp отключит мессенджер на миллионах смартфонов и планшетов

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживать устаревшие устройства на базе iOS и Android. Обновленные данные о требованиях к устройствам опубликовала компания. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T13:19

2021-09-06T13:19

2021-09-06T20:47

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживать устаревшие устройства на базе iOS и Android. Обновленные данные о требованиях к устройствам опубликовала компания.С 1 ноября 2021 года приложение перестанет запускаться на Android-смартфонах с версией Android 4.0.4 и iPhone с iOS 9, которыми до сих пор используются по всему миру. Для работы все также требуется сим-карта и выход в интернет.В WhatsApp рекомендуют владельцам старых смартфонов обновить устройство или сохранить историю чатов до отключения, чтобы сохранить личные данные пользователя.Ранее WhatsApp анонсировал возможность переноса данных с iOS и Android. Пока эта функция будет эксклюзивом некоторых моделей Samsung: для миграции потребуется провод с коннекторами USB-C — Lightning.

https://ria.ru/20210826/shtrafy-1747356413.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple ios, google android, apple iphone, whatsapp inc., samsung