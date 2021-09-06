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Подмосковные пенсионеры и военные получат выплаты до середины сентября
Подмосковные пенсионеры и военные получат выплаты до середины сентября - РИА Новости, 06.09.2021
Подмосковные пенсионеры и военные получат выплаты до середины сентября
Пенсионеры и военные получат выплаты в Подмосковье с 4 по 16 сентября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:03
2021-09-06T14:03
2021-09-06T15:32
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
пенсионеры
новости подмосковья
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пенсионеры и военные получат выплаты в Подмосковье с 4 по 16 сентября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Обращая внимание, что 230 тысяч пенсионеров у нас не пользуются кредитными картами, банковскими, поэтому им нужно уделить особое внимание, для того, чтобы также все необходимые выплаты были доведены в срок",- также отметил губернатор.
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, пенсионеры
14:03 06.09.2021 (обновлено: 15:32 06.09.2021)
Подмосковные пенсионеры и военные получат выплаты до середины сентября
Воробьев: пенсионеры и военные в Подмосковье получат единовременные выплаты до 16 сентября