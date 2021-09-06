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Подмосковные пенсионеры и военные получат выплаты до середины сентября

Подмосковные пенсионеры и военные получат выплаты до середины сентября - РИА Новости, 06.09.2021

Подмосковные пенсионеры и военные получат выплаты до середины сентября

Пенсионеры и военные получат выплаты в Подмосковье с 4 по 16 сентября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T14:03

2021-09-06T14:03

2021-09-06T15:32

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

пенсионеры

новости подмосковья

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пенсионеры и военные получат выплаты в Подмосковье с 4 по 16 сентября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Обращая внимание, что 230 тысяч пенсионеров у нас не пользуются кредитными картами, банковскими, поэтому им нужно уделить особое внимание, для того, чтобы также все необходимые выплаты были доведены в срок",- также отметил губернатор.

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московская область (подмосковье)

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2021

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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, пенсионеры