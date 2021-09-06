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Мишустин призвал организовать четкую работу по выплатам военным

Мишустин призвал организовать четкую работу по выплатам военным - РИА Новости, 06.09.2021

Мишустин призвал организовать четкую работу по выплатам военным

Правительство России оперативно проработало решения, чтобы реализовать инициативу президента по выплатам военным, работу надо организовать четко, чтобы не было... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T13:13

2021-09-06T13:13

2021-09-06T13:13

общество

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

единая россия

михаил мишустин

военные

социальные выплаты

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Правительство России оперативно проработало решения, чтобы реализовать инициативу президента по выплатам военным, работу надо организовать четко, чтобы не было сбоев, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Мишустин поблагодарил коллег за оперативность."И прошу руководителей министерств и ведомств организовать эту работу так, чтобы все, кому положены президентские выплаты, своевременно их получили", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20210903/golikova-1748558071.html

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2021

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общество, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), единая россия, михаил мишустин, военные, социальные выплаты, россия