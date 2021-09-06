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Мишустин призвал организовать четкую работу по выплатам военным
Мишустин призвал организовать четкую работу по выплатам военным - РИА Новости, 06.09.2021
Мишустин призвал организовать четкую работу по выплатам военным
Правительство России оперативно проработало решения, чтобы реализовать инициативу президента по выплатам военным, работу надо организовать четко, чтобы не было... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T13:13
2021-09-06T13:13
общество
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
единая россия
михаил мишустин
военные
социальные выплаты
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Правительство России оперативно проработало решения, чтобы реализовать инициативу президента по выплатам военным, работу надо организовать четко, чтобы не было сбоев, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Мишустин поблагодарил коллег за оперативность."И прошу руководителей министерств и ведомств организовать эту работу так, чтобы все, кому положены президентские выплаты, своевременно их получили", - подчеркнул Мишустин.
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общество, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), единая россия, михаил мишустин, военные, социальные выплаты, россия
13:13 06.09.2021
 
Мишустин призвал организовать четкую работу по выплатам военным

Премьер-министр Мишустин: правительство оперативно проработало решения по выплатам военным

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Правительство России оперативно проработало решения, чтобы реализовать инициативу президента по выплатам военным, работу надо организовать четко, чтобы не было сбоев, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительство оперативно проработало все решения, чтобы в максимально короткие сроки реализовать инициативу президента, о которой он сказал на съезде партии "Единая Россия". Как доложил мне Антон Германович Силуанов, Минфин довел все необходимые лимиты", - сказал он на заседании кабмина.
Мишустин поблагодарил коллег за оперативность.
"И прошу руководителей министерств и ведомств организовать эту работу так, чтобы все, кому положены президентские выплаты, своевременно их получили", - подчеркнул Мишустин.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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ОбществоВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Единая РоссияМихаил МишустинВоенныесоциальные выплатыРоссия
 
 
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