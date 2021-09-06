https://ria.ru/20210906/vybory-1748900601.html

Наблюдатели ПАСЕ отправятся в Москву для работы на выборах в Госдуму

Наблюдатели ПАСЕ отправятся в Москву для работы на выборах в Госдуму - РИА Новости, 06.09.2021

Наблюдатели ПАСЕ отправятся в Москву для работы на выборах в Госдуму

Наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отправятся в Москву 17-19 сентября для оценки парламентских выборов в России, говорится в заявлении... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T16:51

2021-09-06T16:51

2021-09-06T16:51

в мире

парламентская ассамблея совета европы

европа

москва

госдума рф

выборы в государственную думу

венецианская комиссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564026393_0:124:3203:1926_1920x0_80_0_0_e7592eaa6f85ce37565b2f9bac9dd081.jpg

ПАРИЖ, 6 сент - РИА Новости. Наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отправятся в Москву 17-19 сентября для оценки парламентских выборов в России, говорится в заявлении организации."Миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по оценке выборов пройдет в Москве по случаю парламентских выборов в Российской Федерации (17-19 сентября 2021 года). В соответствии с решением, принятым сегодня Бюро Ассамблеи, делегация из пяти человек во главе с Пьер-Аленом Фридесом (Швейцария) и в сопровождении советника Венецианской комиссии будет находиться в Москве с 17 по 19 сентября", - сообщили в ПАСЕ.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

европа

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, парламентская ассамблея совета европы, европа, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, венецианская комиссия, россия