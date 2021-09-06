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Наблюдатели ПАСЕ отправятся в Москву для работы на выборах в Госдуму
Наблюдатели ПАСЕ отправятся в Москву для работы на выборах в Госдуму - РИА Новости, 06.09.2021
Наблюдатели ПАСЕ отправятся в Москву для работы на выборах в Госдуму
Наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отправятся в Москву 17-19 сентября для оценки парламентских выборов в России, говорится в заявлении... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:51
2021-09-06T16:51
в мире
парламентская ассамблея совета европы
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госдума рф
выборы в государственную думу
венецианская комиссия
россия
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ПАРИЖ, 6 сент - РИА Новости. Наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отправятся в Москву 17-19 сентября для оценки парламентских выборов в России, говорится в заявлении организации."Миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по оценке выборов пройдет в Москве по случаю парламентских выборов в Российской Федерации (17-19 сентября 2021 года). В соответствии с решением, принятым сегодня Бюро Ассамблеи, делегация из пяти человек во главе с Пьер-Аленом Фридесом (Швейцария) и в сопровождении советника Венецианской комиссии будет находиться в Москве с 17 по 19 сентября", - сообщили в ПАСЕ.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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в мире, парламентская ассамблея совета европы, европа, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, венецианская комиссия, россия
16:51 06.09.2021
 
Наблюдатели ПАСЕ отправятся в Москву для работы на выборах в Госдуму

Наблюдатели ПАСЕ отправятся в Москву 17-19 сентября для работы на парламентских выборах

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ПАРИЖ, 6 сент - РИА Новости. Наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отправятся в Москву 17-19 сентября для оценки парламентских выборов в России, говорится в заявлении организации.
"Миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по оценке выборов пройдет в Москве по случаю парламентских выборов в Российской Федерации (17-19 сентября 2021 года). В соответствии с решением, принятым сегодня Бюро Ассамблеи, делегация из пяти человек во главе с Пьер-Аленом Фридесом (Швейцария) и в сопровождении советника Венецианской комиссии будет находиться в Москве с 17 по 19 сентября", - сообщили в ПАСЕ.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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В миреПарламентская ассамблея Совета ЕвропыЕвропаМоскваГосдума РФВыборы в Государственную думуВенецианская комиссияРоссия
 
 
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