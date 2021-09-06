https://ria.ru/20210906/vybory-1748900601.html
Наблюдатели ПАСЕ отправятся в Москву для работы на выборах в Госдуму
Наблюдатели ПАСЕ отправятся в Москву для работы на выборах в Госдуму - РИА Новости, 06.09.2021
Наблюдатели ПАСЕ отправятся в Москву для работы на выборах в Госдуму
Наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отправятся в Москву 17-19 сентября для оценки парламентских выборов в России, говорится в заявлении... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:51
2021-09-06T16:51
2021-09-06T16:51
в мире
парламентская ассамблея совета европы
европа
москва
госдума рф
выборы в государственную думу
венецианская комиссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564026393_0:124:3203:1926_1920x0_80_0_0_e7592eaa6f85ce37565b2f9bac9dd081.jpg
ПАРИЖ, 6 сент - РИА Новости. Наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отправятся в Москву 17-19 сентября для оценки парламентских выборов в России, говорится в заявлении организации."Миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по оценке выборов пройдет в Москве по случаю парламентских выборов в Российской Федерации (17-19 сентября 2021 года). В соответствии с решением, принятым сегодня Бюро Ассамблеи, делегация из пяти человек во главе с Пьер-Аленом Фридесом (Швейцария) и в сопровождении советника Венецианской комиссии будет находиться в Москве с 17 по 19 сентября", - сообщили в ПАСЕ.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
европа
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564026393_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_c4cf9571a4770a137a9e1f149758b7e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, парламентская ассамблея совета европы, европа, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, венецианская комиссия, россия
Наблюдатели ПАСЕ отправятся в Москву для работы на выборах в Госдуму
Наблюдатели ПАСЕ отправятся в Москву 17-19 сентября для работы на парламентских выборах