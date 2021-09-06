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Более 29 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Госдуму досрочно
Более 29 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Госдуму досрочно - РИА Новости, 06.09.2021
Более 29 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Госдуму досрочно
Досрочно проголосовали на выборах депутатов Государственной Думы уже более 29 тысяч наблюдателей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T15:27
2021-09-06T15:30
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Досрочно проголосовали на выборах депутатов Государственной Думы уже более 29 тысяч наблюдателей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.С 29 августа по 16 сентября на территории 36 субъектов РФ при выборах в Госдуму проводится досрочное голосование на избирательных участках, образованных в отдаленных и труднодоступных местностях, на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на полярных станциях, напомнила она.Также с 3 сентября началось досрочное голосование на участках за пределами РФ."По состоянию, включая вчерашний день, у нас на территории 21 субъекта досрочно проголосовали 29 628 избирателей, из них на избирательных участках в отдаленных и труднодоступных местностях 24 754 человека, на судах, которые будут находиться в дни голосования в плавании, 4874 избирателя, и на избирательных участках за пределами России досрочно проголосовали 2437 избирателей в шести странах", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.Она напомнила, что ЦИК сейчас опробует систему предотвращения двойного голосования.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
15:27 06.09.2021 (обновлено: 15:30 06.09.2021)
 
Более 29 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Госдуму досрочно

Памфилова: более 29 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Госдуму досрочно

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ
Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Досрочно проголосовали на выборах депутатов Государственной Думы уже более 29 тысяч наблюдателей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
С 29 августа по 16 сентября на территории 36 субъектов РФ при выборах в Госдуму проводится досрочное голосование на избирательных участках, образованных в отдаленных и труднодоступных местностях, на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на полярных станциях, напомнила она.
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Также с 3 сентября началось досрочное голосование на участках за пределами РФ.
"По состоянию, включая вчерашний день, у нас на территории 21 субъекта досрочно проголосовали 29 628 избирателей, из них на избирательных участках в отдаленных и труднодоступных местностях 24 754 человека, на судах, которые будут находиться в дни голосования в плавании, 4874 избирателя, и на избирательных участках за пределами России досрочно проголосовали 2437 избирателей в шести странах", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она напомнила, что ЦИК сейчас опробует систему предотвращения двойного голосования.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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