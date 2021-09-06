https://ria.ru/20210906/vybory-1748882388.html

Более 29 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Госдуму досрочно

Более 29 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Госдуму досрочно - РИА Новости, 06.09.2021

Более 29 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Госдуму досрочно

Досрочно проголосовали на выборах депутатов Государственной Думы уже более 29 тысяч наблюдателей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T15:27

2021-09-06T15:27

2021-09-06T15:30

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745907790_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f42b90a3ccfbdb87ac200c3c6e06f465.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Досрочно проголосовали на выборах депутатов Государственной Думы уже более 29 тысяч наблюдателей, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.С 29 августа по 16 сентября на территории 36 субъектов РФ при выборах в Госдуму проводится досрочное голосование на избирательных участках, образованных в отдаленных и труднодоступных местностях, на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на полярных станциях, напомнила она.Также с 3 сентября началось досрочное голосование на участках за пределами РФ."По состоянию, включая вчерашний день, у нас на территории 21 субъекта досрочно проголосовали 29 628 избирателей, из них на избирательных участках в отдаленных и труднодоступных местностях 24 754 человека, на судах, которые будут находиться в дни голосования в плавании, 4874 избирателя, и на избирательных участках за пределами России досрочно проголосовали 2437 избирателей в шести странах", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.Она напомнила, что ЦИК сейчас опробует систему предотвращения двойного голосования.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

https://ria.ru/20210902/vybory-1748408265.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия