https://ria.ru/20210906/voz-1748882515.html

В ВОЗ ответили на сообщение о способности мю-штамма обходить защиту антител

В ВОЗ ответили на сообщение о способности мю-штамма обходить защиту антител - РИА Новости, 06.09.2021

В ВОЗ ответили на сообщение о способности мю-штамма обходить защиту антител

Необходимо провести дополнительные исследования нового "мю"-штамма COVID-19 (B.1.621), чтобы подтвердить его устойчивость к существующим вакцинам, заявили РИА... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T15:26

2021-09-06T15:26

2021-09-06T15:28

распространение коронавируса

в мире

воз

коронавирус covid-19

колумбия

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ЖЕНЕВА, 6 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Необходимо провести дополнительные исследования нового "мю"-штамма COVID-19 (B.1.621), чтобы подтвердить его устойчивость к существующим вакцинам, заявили РИА Новости во Всемирной организации здравоохранения.Как отметили в ВОЗ, вариант "мю" был впервые выявлен в Колумбии в январе 2021 года и 30 августа был обозначен как вариант, представляющий интерес, поскольку в нем имеются некоторые мутации, которые могут потенциально влиять на выработку иммунитета."Данные, предоставленные Рабочей группой ВОЗ по эволюции вирусов, указывают на то, что иммунитет, выработанный в результате предшествующей инфекции или вакцинации, может быть не таким сильным против этого варианта. Для подтверждения этого необходимы дополнительные исследования", - отметили в пресс-службе ВОЗ.

https://ria.ru/20210906/koronavirus-1748835252.html

колумбия

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в мире, воз, коронавирус covid-19, колумбия