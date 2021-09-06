https://ria.ru/20210906/voz-1748882515.html
В ВОЗ ответили на сообщение о способности мю-штамма обходить защиту антител
В ВОЗ ответили на сообщение о способности мю-штамма обходить защиту антител - РИА Новости, 06.09.2021
В ВОЗ ответили на сообщение о способности мю-штамма обходить защиту антител
Необходимо провести дополнительные исследования нового "мю"-штамма COVID-19 (B.1.621), чтобы подтвердить его устойчивость к существующим вакцинам, заявили РИА... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T15:26
2021-09-06T15:26
2021-09-06T15:28
распространение коронавируса
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ЖЕНЕВА, 6 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Необходимо провести дополнительные исследования нового "мю"-штамма COVID-19 (B.1.621), чтобы подтвердить его устойчивость к существующим вакцинам, заявили РИА Новости во Всемирной организации здравоохранения.Как отметили в ВОЗ, вариант "мю" был впервые выявлен в Колумбии в январе 2021 года и 30 августа был обозначен как вариант, представляющий интерес, поскольку в нем имеются некоторые мутации, которые могут потенциально влиять на выработку иммунитета."Данные, предоставленные Рабочей группой ВОЗ по эволюции вирусов, указывают на то, что иммунитет, выработанный в результате предшествующей инфекции или вакцинации, может быть не таким сильным против этого варианта. Для подтверждения этого необходимы дополнительные исследования", - отметили в пресс-службе ВОЗ.
https://ria.ru/20210906/koronavirus-1748835252.html
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в мире, воз, коронавирус covid-19, колумбия
15:26 06.09.2021 (обновлено: 15:28 06.09.2021)
В ВОЗ ответили на сообщение о способности мю-штамма обходить защиту антител
ВОЗ: нужно больше исследований мю-штамма, чтобы выявить его устойчивость к вакцинам