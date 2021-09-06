Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210906/vezd-1748804448.html
В МВД рассказали, из-за чего чаще всего запрещали въезд в Россию
В МВД рассказали, из-за чего чаще всего запрещали въезд в Россию - РИА Новости, 06.09.2021
В МВД рассказали, из-за чего чаще всего запрещали въезд в Россию
Чаще всего МВД России запрещало иностранцам въезд в страну за многократные административные правонарушения, сообщили РИА Новости в министерстве. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T04:36
2021-09-06T04:42
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570465164_0:382:2961:2048_1920x0_80_0_0_d2e6aa53cc9ffdef655b2d2317201953.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Чаще всего МВД России запрещало иностранцам въезд в страну за многократные административные правонарушения, сообщили РИА Новости в министерстве.В частности, распространенной причиной отказа во въезде в Россию оказалось нарушение иностранцами установленных сроков временного нахождения в стране в период предыдущего пребывания в ней.В ведомстве напомнили, что законодательством России предусмотрено 22 основания для временного запрета на въезд в страну гражданам других государств.
https://ria.ru/20210810/pritesnenie-1745127467.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570465164_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_939d830127f4ac36ceeed2ae8e01d686.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
04:36 06.09.2021 (обновлено: 04:42 06.09.2021)
 
В МВД рассказали, из-за чего чаще всего запрещали въезд в Россию

МВД: иностранцам чаще всего запрещали въезд в Россию за многократные "административки"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВъезд на Октябрьский таможенный пост в Екатеринбурге
Въезд на Октябрьский таможенный пост в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Чаще всего МВД России запрещало иностранцам въезд в страну за многократные административные правонарушения, сообщили РИА Новости в министерстве.

"В 2021 году, как и в предыдущие годы, основными причинами установления запрета на въезд в Российскую Федерацию по материалам МВД России и его территориальных органов являлось неоднократное совершение иностранными гражданами административных правонарушений на территории Российской Федерации", — говорится в ответе пресс-центра МВД на соответствующий запрос РИА Новости.

В частности, распространенной причиной отказа во въезде в Россию оказалось нарушение иностранцами установленных сроков временного нахождения в стране в период предыдущего пребывания в ней.
В ведомстве напомнили, что законодательством России предусмотрено 22 основания для временного запрета на въезд в страну гражданам других государств.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 02:19
Слуцкий: притесняющим русскоговорящих иностранцам нечего делать в России
 
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59Фальков оценил перспективы исследования материалов Хабаровского процесса
05:51В Минпромторге рассказали о введении маркировки велосипедов
05:40Госдеп США осудил задержание одного из лидеров экстремистов в Крыму
05:25Новиков: действия японских милитаристов позволяют говорить о геноциде
05:08Дегтярев предложил поместить данные о Хабаровском процессе в учебники
05:06В России увеличат число резервистов
05:05"Предсмертные судороги": в Раде заявили о превращении украинцев в рабов
05:04На учения в Калининградской области перебросили резервистов
04:53Фальков сообщил, как будут использовать материалы по Хабаровскому процессу
04:51Лавров заявил, что важно не забывать о зверствах японских милитаристов
04:44Путин объяснил значимость обсуждения итогов Хабаровского процесса
04:36В МВД рассказали, из-за чего чаще всего запрещали въезд в Россию
04:24Дерипаска предупредил о встряске на рынке алюминия из-за ситуации в Гвинее
04:20Врач рассказала, сколько сладкого можно есть в день без вреда для здоровья
04:15Назван способ сэкономить при покупке автомобиля
04:00В России в три раза вырос спрос на материалы для отделки жилья
03:53В Хабаровске открылась выставка документов о суде над Квантунской армией
03:25Врач рассказала, что будет, если пить энергетики каждый день
03:17Точность российских тестов на COVID-19 не снизилась из-за нового штамма
03:15Аналитик рассказал о разных видах курсов валют
Лента новостейМолния