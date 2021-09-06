https://ria.ru/20210906/vezd-1748804448.html

В МВД рассказали, из-за чего чаще всего запрещали въезд в Россию

В МВД рассказали, из-за чего чаще всего запрещали въезд в Россию - РИА Новости, 06.09.2021

В МВД рассказали, из-за чего чаще всего запрещали въезд в Россию

Чаще всего МВД России запрещало иностранцам въезд в страну за многократные административные правонарушения, сообщили РИА Новости в министерстве. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T04:36

2021-09-06T04:36

2021-09-06T04:42

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Чаще всего МВД России запрещало иностранцам въезд в страну за многократные административные правонарушения, сообщили РИА Новости в министерстве.В частности, распространенной причиной отказа во въезде в Россию оказалось нарушение иностранцами установленных сроков временного нахождения в стране в период предыдущего пребывания в ней.В ведомстве напомнили, что законодательством России предусмотрено 22 основания для временного запрета на въезд в страну гражданам других государств.

https://ria.ru/20210810/pritesnenie-1745127467.html

россия

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2021

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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия