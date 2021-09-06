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В МВД рассказали, из-за чего чаще всего запрещали въезд в Россию
В МВД рассказали, из-за чего чаще всего запрещали въезд в Россию - РИА Новости, 06.09.2021
В МВД рассказали, из-за чего чаще всего запрещали въезд в Россию
Чаще всего МВД России запрещало иностранцам въезд в страну за многократные административные правонарушения, сообщили РИА Новости в министерстве. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T04:36
2021-09-06T04:36
2021-09-06T04:42
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Чаще всего МВД России запрещало иностранцам въезд в страну за многократные административные правонарушения, сообщили РИА Новости в министерстве.В частности, распространенной причиной отказа во въезде в Россию оказалось нарушение иностранцами установленных сроков временного нахождения в стране в период предыдущего пребывания в ней.В ведомстве напомнили, что законодательством России предусмотрено 22 основания для временного запрета на въезд в страну гражданам других государств.
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
04:36 06.09.2021 (обновлено: 04:42 06.09.2021)
В МВД рассказали, из-за чего чаще всего запрещали въезд в Россию
МВД: иностранцам чаще всего запрещали въезд в Россию за многократные "административки"