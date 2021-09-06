https://ria.ru/20210906/vertolet-1748810297.html

Упавший на Камчатке Ми-8 подняли на берег

Упавший на Камчатке Ми-8 подняли на берег - РИА Новости, 06.09.2021

Упавший на Камчатке Ми-8 подняли на берег

Вертолет Ми-8, который в августе упал в Курильское озеро на Камчатке, вытащили из воды, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T08:08

2021-09-06T08:08

2021-09-06T11:03

происшествия

ми-8

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8, который в августе упал в Курильское озеро на Камчатке, вытащили из воды, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Поисковая операция на месте была завершена 18 августа, когда на поверхность подняли тела всех погибших."Вытащили на берег. Тащили долго", - сказал источник.На Курильское озеро также отправились следователи, сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ. "В настоящее время со дна озера на берег поднят вертолет, следователи для проведения осмотра вылетели к месту поднятия воздушного судна", - говорится в сообщении.На фотографиях, распространяемых в социальных сетях, видно, что у вертолёта повреждена передняя часть, сломан хвост и отсутствуют задние створки.Ростуризм сообщал 16 августа, что на время следственных действий, поисковых работ и ликвидации последствий крушения вертолета не будет туристических полетов в район Курильского озера, а на самом озере - лодочных экскурсий.

https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745461219.html

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2021

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