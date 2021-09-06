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Туризм
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Упавший на Камчатке Ми-8 подняли на берег
Упавший на Камчатке Ми-8 подняли на берег - РИА Новости, 06.09.2021
Упавший на Камчатке Ми-8 подняли на берег
Вертолет Ми-8, который в августе упал в Курильское озеро на Камчатке, вытащили из воды, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T08:08
2021-09-06T11:03
происшествия
ми-8
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
камчатский край
туризм
новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8, который в августе упал в Курильское озеро на Камчатке, вытащили из воды, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Поисковая операция на месте была завершена 18 августа, когда на поверхность подняли тела всех погибших."Вытащили на берег. Тащили долго", - сказал источник.На Курильское озеро также отправились следователи, сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ. "В настоящее время со дна озера на берег поднят вертолет, следователи для проведения осмотра вылетели к месту поднятия воздушного судна", - говорится в сообщении.На фотографиях, распространяемых в социальных сетях, видно, что у вертолёта повреждена передняя часть, сломан хвост и отсутствуют задние створки.Ростуризм сообщал 16 августа, что на время следственных действий, поисковых работ и ликвидации последствий крушения вертолета не будет туристических полетов в район Курильского озера, а на самом озере - лодочных экскурсий.
https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745461219.html
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происшествия, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, камчатский край, новости - туризм
08:08 06.09.2021 (обновлено: 11:03 06.09.2021)
 
Упавший на Камчатке Ми-8 подняли на берег

Источник: вертолет Ми-8, упавший в Курильское озеро на Камчатке, подняли на берег

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюПоисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке
Поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8, который в августе упал в Курильское озеро на Камчатке, вытащили из воды, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Поисковая операция на месте была завершена 18 августа, когда на поверхность подняли тела всех погибших.
Вертолет Ми-8Т доставил в Петропавловск-Камчатский пострадавших при падении вертолета Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 12:29
Выживший при падении Ми-8 на Камчатке рассказал о крушении
"Вытащили на берег. Тащили долго", - сказал источник.
На Курильское озеро также отправились следователи, сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ. "В настоящее время со дна озера на берег поднят вертолет, следователи для проведения осмотра вылетели к месту поднятия воздушного судна", - говорится в сообщении.
На фотографиях, распространяемых в социальных сетях, видно, что у вертолёта повреждена передняя часть, сломан хвост и отсутствуют задние створки.
Ростуризм сообщал 16 августа, что на время следственных действий, поисковых работ и ликвидации последствий крушения вертолета не будет туристических полетов в район Курильского озера, а на самом озере - лодочных экскурсий.
 
ТуризмПроисшествияМи-8Крушение вертолета Ми-8 в Камчатском краеКамчатский крайНовости - Туризм
 
 
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