https://ria.ru/20210906/vertolet-1748810297.html
Упавший на Камчатке Ми-8 подняли на берег
Упавший на Камчатке Ми-8 подняли на берег - РИА Новости, 06.09.2021
Упавший на Камчатке Ми-8 подняли на берег
Вертолет Ми-8, который в августе упал в Курильское озеро на Камчатке, вытащили из воды, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T08:08
2021-09-06T08:08
2021-09-06T11:03
происшествия
ми-8
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
камчатский край
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745582266_246:0:1261:571_1920x0_80_0_0_80e4a6ef71c1fecffd1ec2fdddbcb3e6.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8, который в августе упал в Курильское озеро на Камчатке, вытащили из воды, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.Вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Поисковая операция на месте была завершена 18 августа, когда на поверхность подняли тела всех погибших."Вытащили на берег. Тащили долго", - сказал источник.На Курильское озеро также отправились следователи, сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ. "В настоящее время со дна озера на берег поднят вертолет, следователи для проведения осмотра вылетели к месту поднятия воздушного судна", - говорится в сообщении.На фотографиях, распространяемых в социальных сетях, видно, что у вертолёта повреждена передняя часть, сломан хвост и отсутствуют задние створки.Ростуризм сообщал 16 августа, что на время следственных действий, поисковых работ и ликвидации последствий крушения вертолета не будет туристических полетов в район Курильского озера, а на самом озере - лодочных экскурсий.
https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745461219.html
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745582266_339:0:1185:634_1920x0_80_0_0_dff91579b4b8a7849b575676d5dc489a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, камчатский край, новости - туризм
08:08 06.09.2021 (обновлено: 11:03 06.09.2021)
Упавший на Камчатке Ми-8 подняли на берег
Источник: вертолет Ми-8, упавший в Курильское озеро на Камчатке, подняли на берег
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен - РИА Новости.
Вертолет Ми-8
, который в августе упал в Курильское озеро на Камчатке
, вытащили из воды, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Поисковая операция на месте была завершена 18 августа, когда на поверхность подняли тела всех погибших.
"Вытащили на берег. Тащили долго", - сказал источник.
На Курильское озеро также отправились следователи, сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ. "В настоящее время со дна озера на берег поднят вертолет, следователи для проведения осмотра вылетели к месту поднятия воздушного судна", - говорится в сообщении.
На фотографиях, распространяемых в социальных сетях, видно, что у вертолёта повреждена передняя часть, сломан хвост и отсутствуют задние створки.
Ростуризм сообщал 16 августа, что на время следственных действий, поисковых работ и ликвидации последствий крушения вертолета не будет туристических полетов в район Курильского озера, а на самом озере - лодочных экскурсий.