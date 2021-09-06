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Вердикты по делу о крушении рейса MH17 вынесут до конца 2022 года
Вердикты по делу о крушении рейса MH17 вынесут до конца 2022 года - РИА Новости, 06.09.2021
Вердикты по делу о крушении рейса MH17 вынесут до конца 2022 года
Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T12:20
2021-09-06T12:30
в мире
украина
нидерланды
донбасс
mh17. расследование
россия
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 6 сен - РИА Новости. Анастасия Иванова. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс."Мы планируем закончить рассмотрение дела в июне 2022 года. В судебных процессах обычно решение выносится через две недели после этого. Однако не в таких длительных процессах, как этот, это невозможно. Поэтому суд не завершится в июне 2022 года. Это невозможно оценить, сколько времени потребуется для вынесения приговора. Поэтому суд рассматривает три даты, когда это может быть сделано - 22 сентября, если суд не успеет в эту дату, то следующая дата - 17 ноября, и третий вариант - 15 декабря 2022 года", - сообщил судья на слушаниях в понедельник.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.С 8 июня началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 – граждане Нидерландов, 44 – Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один – Новой Зеландии. Все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Для расследования трагедии была сформирована Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии и Украины. Малайзию изначально не включили в эту группу, хотя на борту было много граждан этой страны, она присоединилась к расследованию позднее. Россия в работе группы не участвовала.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20210809/mh17-1745064769.html
https://ria.ru/20210730/mh17-1743555611.html
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в мире, украина, нидерланды, донбасс, mh17. расследование, россия
12:20 06.09.2021 (обновлено: 12:30 06.09.2021)
 
Вердикты по делу о крушении рейса MH17 вынесут до конца 2022 года

Вердикт по делу о крушении рейса MH17 вынесут до конца 2022 года

© AP Photo / Peter DejongПредседательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© AP Photo / Peter Dejong
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 6 сен - РИА Новости. Анастасия Иванова. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
"Мы планируем закончить рассмотрение дела в июне 2022 года. В судебных процессах обычно решение выносится через две недели после этого. Однако не в таких длительных процессах, как этот, это невозможно. Поэтому суд не завершится в июне 2022 года. Это невозможно оценить, сколько времени потребуется для вынесения приговора. Поэтому суд рассматривает три даты, когда это может быть сделано - 22 сентября, если суд не успеет в эту дату, то следующая дата - 17 ноября, и третий вариант - 15 декабря 2022 года", - сообщил судья на слушаниях в понедельник.
Начало заседания суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 15:40
В Нидерландах привлекли нового прокурора к делу о крушении рейса MH17
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
С 8 июня началось рассмотрение дела по существу.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 – граждане Нидерландов, 44 – Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один – Новой Зеландии. Все они погибли.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 09:18
Эксперты проигнорировали действия Киева в день крушения MH17, заявил посол
Для расследования трагедии была сформирована Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии и Украины. Малайзию изначально не включили в эту группу, хотя на борту было много граждан этой страны, она присоединилась к расследованию позднее. Россия в работе группы не участвовала.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 17:31
СМИ: Нидерланды могут выслать россиян, раскрывших детали о деле MH17
 
В миреУкраинаНидерландыДонбассMH17. РасследованиеРоссия
 
 
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