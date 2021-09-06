https://ria.ru/20210906/velosiped-1748806210.html

В Минпромторге рассказали о введении маркировки велосипедов

В Минпромторге рассказали о введении маркировки велосипедов - РИА Новости, 06.09.2021

В Минпромторге рассказали о введении маркировки велосипедов

Маркировка велосипедов в России будет вводиться поэтапно в 2022 году, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T05:51

2021-09-06T05:51

2021-09-06T05:51

экономика

владивосток

виктор евтухов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дальневосточный федеральный университет

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Маркировка велосипедов в России будет вводиться поэтапно в 2022 году, сообщил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.Правительство РФ в декабре 2020 года приняло распоряжение, которое расширило список товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Согласно распоряжению, маркировка велосипедов (в том числе с установленным вспомогательным двигателем и трехколесных) и велосипедных рам должна была начаться 1 сентября 2021 года, однако к настоящему времени правила маркировки пока не утверждены.Минпромторг РФ в феврале опубликовал проект соответствующих правил, согласно которому участники рынка с 1 сентября текущего года могли бы регистрироваться в информационной системе мониторинга. В свою очередь, согласно проекту, с 1 февраля 2022 года маркировка велотоваров в России должна была стать обязательной.С начала сентября 2021 года в России стартовала обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения свыше 40 суток. С 1 июня в России средства идентификации уже наносятся на мороженое и сыры. Замглавы Минпромторга отметил, что каждые два дня с производителями, поставщиками технических решений и с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) проводятся совещания по вопросам маркировки."Вот в четверг провели совещание - замечаний почти не было, хотя еще три дня назад компании высказывали опасения в успешности второго этапа маркировки молочной продукции. Я считаю, что мы начали этот новый этап очень хорошо, и сейчас уже активно готовимся к маркировке продукции со сроком хранения до 40 дней", - сказал Евтухов. С 1 декабря маркировка станет обязательной для продукции со сроком годности 40 дней и менее.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210603/velosiped-1734945571.html

https://ria.ru/20210713/velosiped-1741117178.html

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экономика, владивосток, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, россия