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Сумма подписанных на ВЭФ соглашений составила 3,6 триллиона рублей

Сумма подписанных на ВЭФ соглашений составила 3,6 триллиона рублей - РИА Новости, 06.09.2021

Сумма подписанных на ВЭФ соглашений составила 3,6 триллиона рублей

Общая сумма соглашений, подписанных на Восточном экономическом форуме, составила 3,6 триллиона рублей, рассказал на итоговой пресс-конференции вице-премьер,... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T13:24

2021-09-06T13:24

2021-09-06T14:05

экономика

владивосток

юрий трутнев

дальний восток

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Общая сумма соглашений, подписанных на Восточном экономическом форуме, составила 3,6 триллиона рублей, рассказал на итоговой пресс-конференции вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев."Проектов с объемами инвестиций от 100 до 200 миллиардов у нас довольно много", - сообщил Трутнев на пресс-конференции по итогам Восточного экономического форума."Большая часть того прироста инвестиций, который мы получили в соглашениях, как раз связана с проектами от 100 до 200-250 миллиардов", - добавил он.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ВЭФ.

владивосток

дальний восток

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экономика, владивосток, юрий трутнев, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)