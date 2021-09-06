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Сумма подписанных на ВЭФ соглашений составила 3,6 триллиона рублей
Сумма подписанных на ВЭФ соглашений составила 3,6 триллиона рублей - РИА Новости, 06.09.2021
Сумма подписанных на ВЭФ соглашений составила 3,6 триллиона рублей
Общая сумма соглашений, подписанных на Восточном экономическом форуме, составила 3,6 триллиона рублей, рассказал на итоговой пресс-конференции вице-премьер,... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T13:24
2021-09-06T14:05
экономика
владивосток
юрий трутнев
дальний восток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Общая сумма соглашений, подписанных на Восточном экономическом форуме, составила 3,6 триллиона рублей, рассказал на итоговой пресс-конференции вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев."Проектов с объемами инвестиций от 100 до 200 миллиардов у нас довольно много", - сообщил Трутнев на пресс-конференции по итогам Восточного экономического форума."Большая часть того прироста инвестиций, который мы получили в соглашениях, как раз связана с проектами от 100 до 200-250 миллиардов", - добавил он.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, юрий трутнев, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
13:24 06.09.2021 (обновлено: 14:05 06.09.2021)
 
Сумма подписанных на ВЭФ соглашений составила 3,6 триллиона рублей

Трутнев: общая сумма соглашений, подписанных на ВЭФ, составила 3,6 триллиона рублей

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСтенд Минпромторга России в экспозиции выставки на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета в рамках VI Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) во Владивостоке
Стенд Минпромторга России в экспозиции выставки на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета в рамках VI Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Общая сумма соглашений, подписанных на Восточном экономическом форуме, составила 3,6 триллиона рублей, рассказал на итоговой пресс-конференции вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
"На форуме подписано соглашений на общую сумму 3,6 триллиона рублей. Сейчас предстоит большая работа, чтобы эти 3,6 триллионов пришли в экономику Дальнего Востока", - сказал Трутнев.
"Проектов с объемами инвестиций от 100 до 200 миллиардов у нас довольно много", - сообщил Трутнев на пресс-конференции по итогам Восточного экономического форума.
"Большая часть того прироста инвестиций, который мы получили в соглашениях, как раз связана с проектами от 100 до 200-250 миллиардов", - добавил он.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ВЭФ.
Центр притяжения капиталов и новой экономики: главные заявления на ВЭФ-2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Во Владивостоке продолжает работу одна из крупнейших российских международных конференций.

Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
1 из 14

Во Владивостоке продолжает работу одна из крупнейших российских международных конференций.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Главным событием пятницы стало участие в ВЭФ-2021 президента России.

Президент РФ Владимир Путин и телеведущий, заместитель директора телеканала Россия Сергей Брилев на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
2 из 14

Главным событием пятницы стало участие в ВЭФ-2021 президента России.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин пообщался с модераторами и спикерами ключевых сессий и выступил на пленарном заседании.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
3 из 14

Владимир Путин пообщался с модераторами и спикерами ключевых сессий и выступил на пленарном заседании.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / POOL/ Михаил Метцель / Перейти в фотобанк

Центральной темой выступления главы государства стало развитие Дальнего Востока.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
4 из 14

Центральной темой выступления главы государства стало развитие Дальнего Востока.

© РИА Новости / POOL/ Михаил Метцель
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Путин анонсирован беспрецедентный для бизнеса налоговый режим на Курилах, увеличение расходов на здравоохранение и модернизацию соцобъектов.

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
5 из 14

Путин анонсирован беспрецедентный для бизнеса налоговый режим на Курилах, увеличение расходов на здравоохранение и модернизацию соцобъектов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Россия будет формировать в дальневосточных регионах мощный центр притяжения капиталов и новой экономики, заявил президент.

Бизнесмен Аркадий Ротенберг и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров перед началом пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке
6 из 14

Россия будет формировать в дальневосточных регионах мощный центр притяжения капиталов и новой экономики, заявил президент.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Путин счел возможным увеличить туристический кешбэк на Дальнем Востоке 40 тысяч рублей. Ростуризм эту меру поддерживает и готов проработать детали, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

Руководитель федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова принимает участие в сессии Санитарный щит. Как предотвратить новые пандемии в рамках ВЭФ во Владивостоке
7 из 14

Путин счел возможным увеличить туристический кешбэк на Дальнем Востоке 40 тысяч рублей. Ростуризм эту меру поддерживает и готов проработать детали, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Еще одной темой дня стал переход к зеленой экономике. Участники панельной сессии Сбера обсудили, готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации.

Панельная сессия Сбера Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации? в рамках VI Восточного экономического форума во Владивосток
8 из 14

Еще одной темой дня стал переход к зеленой экономике. Участники панельной сессии Сбера обсудили, готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Председатель совета директоров "Колмар Груп" Анна Цивилева дает интервью Международному информационному агентству "Россия сегодня".

Председатель совета директоров ООО Колмар Груп Анна Цивилева во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
9 из 14

Председатель совета директоров "Колмар Груп" Анна Цивилева дает интервью Международному информационному агентству "Россия сегодня".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На форуме во Владивостоке протестировали возможности искусственного интеллекта: здесь работает система распознавания лиц.

Система распознавания лиц на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
10 из 14

На форуме во Владивостоке протестировали возможности искусственного интеллекта: здесь работает система распознавания лиц.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

ВЭФ-2021 собрал представителей разных отраслей экономики из десятков стран.

Делегаты Индии перед началом пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке. Справа: министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Сингх Пури
11 из 14

ВЭФ-2021 собрал представителей разных отраслей экономики из десятков стран.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Мероприятия традиционно проходят в формате сессий, круглых столов, теледебатов и бизнес-диалогов.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров принимает участие во встрече с участниками форума ВЭФ Юниор в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
12 из 14

Мероприятия традиционно проходят в формате сессий, круглых столов, теледебатов и бизнес-диалогов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Всего в программе — более 70 деловых мероприятий.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин принимает участие в сессии Ответственное потребление: кто за него в ответе?, при поддержке ООО Хендэ Мотор СНГ и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке
13 из 14

Всего в программе — более 70 деловых мероприятий.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Эксперты ожидают, что на форуме будут подписаны соглашения более чем на три миллиарда рублей.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Петр Иванов на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
14 из 14

Эксперты ожидают, что на форуме будут подписаны соглашения более чем на три миллиарда рублей.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 14

Во Владивостоке продолжает работу одна из крупнейших российских международных конференций.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 14

Главным событием пятницы стало участие в ВЭФ-2021 президента России.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 14

Владимир Путин пообщался с модераторами и спикерами ключевых сессий и выступил на пленарном заседании.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 14

Центральной темой выступления главы государства стало развитие Дальнего Востока.

© РИА Новости / POOL/ Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
5 из 14

Путин анонсирован беспрецедентный для бизнеса налоговый режим на Курилах, увеличение расходов на здравоохранение и модернизацию соцобъектов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 14

Россия будет формировать в дальневосточных регионах мощный центр притяжения капиталов и новой экономики, заявил президент.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 14

Путин счел возможным увеличить туристический кешбэк на Дальнем Востоке 40 тысяч рублей. Ростуризм эту меру поддерживает и готов проработать детали, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 14

Еще одной темой дня стал переход к зеленой экономике. Участники панельной сессии Сбера обсудили, готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
9 из 14

Председатель совета директоров "Колмар Груп" Анна Цивилева дает интервью Международному информационному агентству "Россия сегодня".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 14

На форуме во Владивостоке протестировали возможности искусственного интеллекта: здесь работает система распознавания лиц.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
11 из 14

ВЭФ-2021 собрал представителей разных отраслей экономики из десятков стран.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Мероприятия традиционно проходят в формате сессий, круглых столов, теледебатов и бизнес-диалогов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Всего в программе — более 70 деловых мероприятий.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
14 из 14

Эксперты ожидают, что на форуме будут подписаны соглашения более чем на три миллиарда рублей.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЭкономикаВладивостокЮрий ТрутневДальний ВостокВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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