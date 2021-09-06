Сумма подписанных на ВЭФ соглашений составила 3,6 триллиона рублей

Трутнев: общая сумма соглашений, подписанных на ВЭФ, составила 3,6 триллиона рублей
Во Владивостоке продолжает работу одна из крупнейших российских международных конференций.
Во Владивостоке продолжает работу одна из крупнейших российских международных конференций.
Главным событием пятницы стало участие в ВЭФ-2021 президента России.
Главным событием пятницы стало участие в ВЭФ-2021 президента России.
Владимир Путин пообщался с модераторами и спикерами ключевых сессий и выступил на пленарном заседании.
Владимир Путин пообщался с модераторами и спикерами ключевых сессий и выступил на пленарном заседании.
Центральной темой выступления главы государства стало развитие Дальнего Востока.
Центральной темой выступления главы государства стало развитие Дальнего Востока.
Путин анонсирован беспрецедентный для бизнеса налоговый режим на Курилах, увеличение расходов на здравоохранение и модернизацию соцобъектов.
Путин анонсирован беспрецедентный для бизнеса налоговый режим на Курилах, увеличение расходов на здравоохранение и модернизацию соцобъектов.
Россия будет формировать в дальневосточных регионах мощный центр притяжения капиталов и новой экономики, заявил президент.
Россия будет формировать в дальневосточных регионах мощный центр притяжения капиталов и новой экономики, заявил президент.
Путин счел возможным увеличить туристический кешбэк на Дальнем Востоке 40 тысяч рублей. Ростуризм эту меру поддерживает и готов проработать детали, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.
Путин счел возможным увеличить туристический кешбэк на Дальнем Востоке 40 тысяч рублей. Ростуризм эту меру поддерживает и готов проработать детали, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.
Еще одной темой дня стал переход к зеленой экономике. Участники панельной сессии Сбера обсудили, готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации.
Еще одной темой дня стал переход к зеленой экономике. Участники панельной сессии Сбера обсудили, готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации.
Председатель совета директоров "Колмар Груп" Анна Цивилева дает интервью Международному информационному агентству "Россия сегодня".
Председатель совета директоров "Колмар Груп" Анна Цивилева дает интервью Международному информационному агентству "Россия сегодня".
На форуме во Владивостоке протестировали возможности искусственного интеллекта: здесь работает система распознавания лиц.
На форуме во Владивостоке протестировали возможности искусственного интеллекта: здесь работает система распознавания лиц.
ВЭФ-2021 собрал представителей разных отраслей экономики из десятков стран.
ВЭФ-2021 собрал представителей разных отраслей экономики из десятков стран.
Мероприятия традиционно проходят в формате сессий, круглых столов, теледебатов и бизнес-диалогов.
Мероприятия традиционно проходят в формате сессий, круглых столов, теледебатов и бизнес-диалогов.
Всего в программе — более 70 деловых мероприятий.
Всего в программе — более 70 деловых мероприятий.
Эксперты ожидают, что на форуме будут подписаны соглашения более чем на три миллиарда рублей.
Эксперты ожидают, что на форуме будут подписаны соглашения более чем на три миллиарда рублей.
Во Владивостоке продолжает работу одна из крупнейших российских международных конференций.
Главным событием пятницы стало участие в ВЭФ-2021 президента России.
Владимир Путин пообщался с модераторами и спикерами ключевых сессий и выступил на пленарном заседании.
Центральной темой выступления главы государства стало развитие Дальнего Востока.
Путин анонсирован беспрецедентный для бизнеса налоговый режим на Курилах, увеличение расходов на здравоохранение и модернизацию соцобъектов.
Россия будет формировать в дальневосточных регионах мощный центр притяжения капиталов и новой экономики, заявил президент.
Путин счел возможным увеличить туристический кешбэк на Дальнем Востоке 40 тысяч рублей. Ростуризм эту меру поддерживает и готов проработать детали, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.
Еще одной темой дня стал переход к зеленой экономике. Участники панельной сессии Сбера обсудили, готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации.
Председатель совета директоров "Колмар Груп" Анна Цивилева дает интервью Международному информационному агентству "Россия сегодня".
На форуме во Владивостоке протестировали возможности искусственного интеллекта: здесь работает система распознавания лиц.
ВЭФ-2021 собрал представителей разных отраслей экономики из десятков стран.
Мероприятия традиционно проходят в формате сессий, круглых столов, теледебатов и бизнес-диалогов.
Всего в программе — более 70 деловых мероприятий.
Эксперты ожидают, что на форуме будут подписаны соглашения более чем на три миллиарда рублей.