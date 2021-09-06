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Армения одобрила применение российской вакцины "Спутник Лайт"

Армения одобрила применение российской вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 06.09.2021

Армения одобрила применение российской вакцины "Спутник Лайт"

Однокомпонентная российская вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" получила одобрение в Армении, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T12:35

2021-09-06T12:35

2021-09-06T12:39

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Однокомпонентная российская вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" получила одобрение в Армении, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Республики Армения", - говорится в сообщении.Двухкомпонентная вакцина "Спутник V" была одобрена в Армении в феврале 2021 года."Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. В частности, данные Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения вакцины "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае, согласно данным Минздрава страны, эффективность препарата составила 93,5% в ходе массовой вакцинации", - подчеркнули в фонде."Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.Подобные исследования в настоящее время осуществляются в Аргентине, ОАЭ. Получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии.

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в мире, вакцинация, армения, россия, вакцина "спутник лайт", новости - туризм