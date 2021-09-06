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Россияне назвали кратчайший путь к успешному будущему
Россияне назвали кратчайший путь к успешному будущему - РИА Новости, 06.09.2021
Россияне назвали кратчайший путь к успешному будущему
Четверть россиян считает, что кратчайший путь к успешному будущему — это техническое или инженерное образование, а каждый пятый видит успешное будущее в области РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T08:31
2021-09-06T08:31
общество
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Четверть россиян считает, что кратчайший путь к успешному будущему — это техническое или инженерное образование, а каждый пятый видит успешное будущее в области информационных технологий, говорится в исследовании компании "Сбербанк страхование жизни", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Кратчайший путь к успешному будущему — это техническое или инженерное образование (образование в этой области считают успешным 24% опрошенных), в области IT, программирования и компьютеров (21%), медицины и биологии (17%), экономики, финансов и управления (13%), права и юриспруденции (10%)", - выяснили специалисты.Еще 8% опрошенных считают, что сегодня больше всего обеспечивает жизненный успех образование в области математических и естественных наук, 7% — гуманитарных.Абсолютное большинство россиян (87%) считают расходы на образование и развитие детей важной и приоритетной статьей расходов. Самый высокий приоритет у таких расходов у москвичей (93%) и петербуржцев (91%).Однако копить деньги на образование детей считают необходимым менее половины граждан - лишь 48%. По мнению 43% опрошенных, задуматься об этом стоит с самого рождения ребенка, 39% — со школы, 18% — за несколько лет до поступления в вуз. Больше всех готовы сберегать на образование детей петербуржцы (91%), екатеринбуржцы (67%), москвичи (66%) и красноярцы (61%).Компания провела исследование в августе по репрезентативной выборке среди 13 тысяч россиян в 37 городах с населением свыше 500 тысяч человек.
https://ria.ru/20210904/profession-1748696880.html
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общество
08:31 06.09.2021
 
Россияне назвали кратчайший путь к успешному будущему

Четверть россиян считает, что путь к успеху — это техническое или инженерное образование

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Четверть россиян считает, что кратчайший путь к успешному будущему — это техническое или инженерное образование, а каждый пятый видит успешное будущее в области информационных технологий, говорится в исследовании компании "Сбербанк страхование жизни", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Кратчайший путь к успешному будущему — это техническое или инженерное образование (образование в этой области считают успешным 24% опрошенных), в области IT, программирования и компьютеров (21%), медицины и биологии (17%), экономики, финансов и управления (13%), права и юриспруденции (10%)", - выяснили специалисты.
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Еще 8% опрошенных считают, что сегодня больше всего обеспечивает жизненный успех образование в области математических и естественных наук, 7% — гуманитарных.
Абсолютное большинство россиян (87%) считают расходы на образование и развитие детей важной и приоритетной статьей расходов. Самый высокий приоритет у таких расходов у москвичей (93%) и петербуржцев (91%).
Однако копить деньги на образование детей считают необходимым менее половины граждан - лишь 48%. По мнению 43% опрошенных, задуматься об этом стоит с самого рождения ребенка, 39% — со школы, 18% — за несколько лет до поступления в вуз. Больше всех готовы сберегать на образование детей петербуржцы (91%), екатеринбуржцы (67%), москвичи (66%) и красноярцы (61%).
Компания провела исследование в августе по репрезентативной выборке среди 13 тысяч россиян в 37 городах с населением свыше 500 тысяч человек.
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