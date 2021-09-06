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Число жертв урагана "Ида" на востоке США выросло до 68 человек

Число жертв урагана "Ида" на востоке США выросло до 68 человек - РИА Новости, 06.09.2021

Число жертв урагана "Ида" на востоке США выросло до 68 человек

Число жертв урагана "Ида" на востоке США увеличилось до 68 человек, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T11:46

2021-09-06T11:46

2021-09-06T11:46

в мире

сша

нью-джерси

нью-йорк (штат)

луизиана

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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Число жертв урагана "Ида" на востоке США увеличилось до 68 человек, сообщает телеканал CBS.Ранее сообщалось о 45 погибших на северо-востоке США и 14 погибших на юго-востоке страны. Ураган "Ида" обрушился на штат Луизиана 28 августа и по пути на северо-восток постепенно ослаб. Но даже ослабевший циклон принес в северо-восточный регион ливни и подтопления.По данным телеканала, в штате Нью-Джерси по меньшей мере 27 человек погибли от последствий урагана "Ида". В штате Нью-Йорке жертвами стали не менее 17 человек.

сша

нью-джерси

нью-йорк (штат)

луизиана

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Разрушительная "Ида": последствия урагана в США Разрушительная "Ида": последствия урагана в США 2021-09-06T11:46 true PT1M07S

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в мире, сша, нью-джерси, нью-йорк (штат), луизиана