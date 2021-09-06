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Число жертв урагана "Ида" на востоке США выросло до 68 человек
Число жертв урагана "Ида" на востоке США выросло до 68 человек - РИА Новости, 06.09.2021
Число жертв урагана "Ида" на востоке США выросло до 68 человек
Число жертв урагана "Ида" на востоке США увеличилось до 68 человек, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:46
2021-09-06T11:46
2021-09-06T11:46
в мире
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нью-йорк (штат)
луизиана
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Число жертв урагана "Ида" на востоке США увеличилось до 68 человек, сообщает телеканал CBS.Ранее сообщалось о 45 погибших на северо-востоке США и 14 погибших на юго-востоке страны. Ураган "Ида" обрушился на штат Луизиана 28 августа и по пути на северо-восток постепенно ослаб. Но даже ослабевший циклон принес в северо-восточный регион ливни и подтопления.По данным телеканала, в штате Нью-Джерси по меньшей мере 27 человек погибли от последствий урагана "Ида". В штате Нью-Йорке жертвами стали не менее 17 человек.
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Разрушительная "Ида": последствия урагана в США
Разрушительная "Ида": последствия урагана в США
2021-09-06T11:46
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в мире, сша, нью-джерси, нью-йорк (штат), луизиана
Число жертв урагана "Ида" на востоке США выросло до 68 человек
CBS: число жертв урагана "Ида" на востоке США увеличилось до 68 человек