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В "Слуге народа" отреагировали на идею о переименовании страны
В "Слуге народа" отреагировали на идею о переименовании страны - РИА Новости, 06.09.2021
В "Слуге народа" отреагировали на идею о переименовании страны
Депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук назвал шуткой идею о переименовании украинского государства в Русь-Украину. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T23:06
2021-09-06T23:06
в мире
украина
киев
верховная рада украины
алексей арестович
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КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук назвал шуткой идею о переименовании украинского государства в Русь-Украину.Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее высказал мнение, что страна должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина - это и есть Русь, а РФ "с натяжкой может претендовать" на Русь и ее наследие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, предложила свой вариант названия для Украины - Укрусь. Также Арестович предлагал после переименования страны в Русь-Украину называть украинский язык "руським"."Мне иногда кажется, что не все люди до конца серьезно понимают, что не все слова неофициальных лиц или даже некоторых официальных стоит воспринимать серьезно. Простыми словами, кое-кто не понимает, мне кажется, шуток", - заявил Камельчук в эфире телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV.По его словам, такое высказывание было направлено на российскую аудиторию. Он также сказал, что, если бы такая идея обсуждалась всерьез, она была бы на слуху, ее бы обсуждали главы фракций."Потому что последнее время они (россияне - ред.) пытаются приватизировать все, что принадлежит нашей украинской истории. Поэтому говорить о том, стоит ли сейчас вопрос (о переименовании Украины - ред.) … я не думаю, что стоит. По моему мнению, это удачный, или, может, кто-то считает неудачный, троллинг в сторону России, чтобы они не думали, что они какой-то старший брат, который сильнее как исторический объект, чем Украина", - добавил он.
https://ria.ru/20210906/ukraina-1748869782.html
https://ria.ru/20210902/opasnost-1748441772.html
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в мире, украина, киев, верховная рада украины, алексей арестович
23:06 06.09.2021
 
В "Слуге народа" отреагировали на идею о переименовании страны

Депутат от фракции Зеленского назвал идею о переименовании страны в Русь-Украину шуткой

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук назвал шуткой идею о переименовании украинского государства в Русь-Украину.
Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее высказал мнение, что страна должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина - это и есть Русь, а РФ "с натяжкой может претендовать" на Русь и ее наследие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, предложила свой вариант названия для Украины - Укрусь. Также Арестович предлагал после переименования страны в Русь-Украину называть украинский язык "руським".
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Вчера, 14:23
Спикер Рады прокомментировал идею о переименовании страны в Русь-Украину
"Мне иногда кажется, что не все люди до конца серьезно понимают, что не все слова неофициальных лиц или даже некоторых официальных стоит воспринимать серьезно. Простыми словами, кое-кто не понимает, мне кажется, шуток", - заявил Камельчук в эфире телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV.
По его словам, такое высказывание было направлено на российскую аудиторию. Он также сказал, что, если бы такая идея обсуждалась всерьез, она была бы на слуху, ее бы обсуждали главы фракций.
"Потому что последнее время они (россияне - ред.) пытаются приватизировать все, что принадлежит нашей украинской истории. Поэтому говорить о том, стоит ли сейчас вопрос (о переименовании Украины - ред.) … я не думаю, что стоит. По моему мнению, это удачный, или, может, кто-то считает неудачный, троллинг в сторону России, чтобы они не думали, что они какой-то старший брат, который сильнее как исторический объект, чем Украина", - добавил он.
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В миреУкраинаКиевВерховная Рада УкраиныАлексей Арестович
 
 
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