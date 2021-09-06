22:02 06.09.2021 (обновлено: 22:03 06.09.2021)
Арестовичу посоветовали поехать в "Талибан"* после его слов об украинцах
Глава Рады посоветовал Арестовичу уехать на работу к "более образованным" в "Талибан"*
© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал слова советника главы офиса президента Алексея Арестовича о "более образованных" афганцах и порекомендовал ему поехать работать в "Талибан"*.
Ранее Алексей Арестович заявил, что Украина в состоянии принять около 5 тысяч афганских беженцев, и добавил, что проблем с ними не будет, поскольку они "часто гораздо более образованы, чем средний украинец".
"Обещаю, что в последний раз комментирую господина Арестовича. (Арестович - ред.) Может тогда поехать спикером чего-то в "Талибан"*, если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен", - заявил Разумков в эфире телеканала "Украина 24", комментируя слова Арестовича про образованность афганских беженцев.
Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Киев не прекращает эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа, будут проработаны новые маршруты.
Месяц назад талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день талибы заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
*Террористическая организация, запрещенная в России