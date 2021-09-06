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Арестовичу посоветовали поехать в "Талибан"* после его слов об украинцах
Арестовичу посоветовали поехать в "Талибан"* после его слов об украинцах - РИА Новости, 06.09.2021
Арестовичу посоветовали поехать в "Талибан"* после его слов об украинцах
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал слова советника главы офиса президента Алексея Арестовича о "более образованных" афганцах и... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T22:02
2021-09-06T22:03
в мире
украина
киев
афганистан
дмитрий разумков
алексей арестович
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КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал слова советника главы офиса президента Алексея Арестовича о "более образованных" афганцах и порекомендовал ему поехать работать в "Талибан"*.Ранее Алексей Арестович заявил, что Украина в состоянии принять около 5 тысяч афганских беженцев, и добавил, что проблем с ними не будет, поскольку они "часто гораздо более образованы, чем средний украинец"."Обещаю, что в последний раз комментирую господина Арестовича. (Арестович - ред.) Может тогда поехать спикером чего-то в "Талибан"*, если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен", - заявил Разумков в эфире телеканала "Украина 24", комментируя слова Арестовича про образованность афганских беженцев.Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Киев не прекращает эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа, будут проработаны новые маршруты.Месяц назад талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день талибы заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210817/kabul-1746035501.html
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в мире, украина, киев, афганистан, дмитрий разумков, алексей арестович
22:02 06.09.2021 (обновлено: 22:03 06.09.2021)
 
Арестовичу посоветовали поехать в "Талибан"* после его слов об украинцах

Глава Рады посоветовал Арестовичу уехать на работу к "более образованным" в "Талибан"*

© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
Читать ria.ru в
КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал слова советника главы офиса президента Алексея Арестовича о "более образованных" афганцах и порекомендовал ему поехать работать в "Талибан"*.
Ранее Алексей Арестович заявил, что Украина в состоянии принять около 5 тысяч афганских беженцев, и добавил, что проблем с ними не будет, поскольку они "часто гораздо более образованы, чем средний украинец".
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17 августа, 09:59Захват власти в Афганистане талибами
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"Обещаю, что в последний раз комментирую господина Арестовича. (Арестович - ред.) Может тогда поехать спикером чего-то в "Талибан"*, если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен", - заявил Разумков в эфире телеканала "Украина 24", комментируя слова Арестовича про образованность афганских беженцев.
Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Киев не прекращает эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа, будут проработаны новые маршруты.
Месяц назад талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день талибы заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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В миреУкраинаКиевАфганистанДмитрий РазумковАлексей Арестович
 
 
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