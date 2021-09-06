https://ria.ru/20210906/ukraina-1748934944.html

Главком ВСУ рассказал, что станет победой Киева в противостоянии с Москвой

Главком ВСУ рассказал, что станет победой Киева в противостоянии с Москвой - РИА Новости, 06.09.2021

Главком ВСУ рассказал, что станет победой Киева в противостоянии с Москвой

Победой Киева в противостоянии с РФ станет вступление Украины в ЕС и НАТО, заявил в понедельник главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T20:35

2021-09-06T20:35

2021-09-06T20:35

в мире

украина

киев

москва

вооруженные силы украины

россия

валерий залужный

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КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Победой Киева в противостоянии с РФ станет вступление Украины в ЕС и НАТО, заявил в понедельник главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный."За свой европейский цивилизационный выбор и общую безопасность мы платим очень высокую цену. Лучшие мужчины и женщины нашей страны отдали жизнь и здоровье в борьбе с российским агрессором, погибли и получили ранения тысячи мирных жителей, миллионы потеряли свои дома и возможность вернуться домой. Настоящей победой в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО, что сделает невозможным или, по крайней мере, значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства", - говорится в сообщении Главнокомандующего ВС Украины в FacebookВерховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Отношения Москвы с Киевом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210904/zaluzhnyy-1748721966.html

https://ria.ru/20210728/donbass-1743278979.html

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