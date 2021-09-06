https://ria.ru/20210906/ukraina-1748916087.html

Кулеба призвал США усилить давление на Россию

Кулеба призвал США усилить давление на Россию - РИА Новости, 06.09.2021

Кулеба призвал США усилить давление на Россию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов конгресса США способствовать усилению давления на Кремль, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T18:02

2021-09-06T18:02

2021-09-06T18:02

в мире

украина

сша

дмитрий кулеба

северный поток — 2

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg

КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов конгресса США способствовать усилению давления на Кремль, сообщает в понедельник пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства по итогам встречи министра с американскими конгрессменами."Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с делегацией конгресса США во главе с сенатором Линдси Грэмом, которая находится в Украине с рабочим визитом… Дмитрий Кулеба рассказал делегации конгресса США о грубых нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму и очередной волне незаконных обысков и задержаний на полуострове. Он призвал американских конгрессменов способствовать усилению давления на Кремль с целью прекращения репрессий и немедленного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых лиц", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.По данным внешнеполитического ведомства, Грэм заверил Кулебу в готовности конгресса США и в дальнейшем поддерживать Украину в вопросе восстановления ее территориальной целостности и укреплении обороноспособности.Отдельно стороны обсудили угрозы от реализации проекта "Северный поток — 2" и вопросы безопасности в Азово-Черноморском регионе."Россия представляет угрозу не только для нашего государства, но и для безопасности всего евроатлантического сообщества. Агрессивные действия России в Черном и Азовском морях требуют решительного ответа международного сообщества", - приводит слова Кулебы сайт украинского МИД.

https://ria.ru/20210826/sanktsii-1747329844.html

https://ria.ru/20210906/sanktsii-1748824839.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, дмитрий кулеба, северный поток — 2, россия