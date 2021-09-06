Кулеба призвал США усилить давление на Россию
Глава МИД Украины призвал конгрессменов усилить давление на Россию
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов конгресса США способствовать усилению давления на Кремль, сообщает в понедельник пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства по итогам встречи министра с американскими конгрессменами.
"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с делегацией конгресса США во главе с сенатором Линдси Грэмом, которая находится в Украине с рабочим визитом… Дмитрий Кулеба рассказал делегации конгресса США о грубых нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму и очередной волне незаконных обысков и задержаний на полуострове. Он призвал американских конгрессменов способствовать усилению давления на Кремль с целью прекращения репрессий и немедленного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых лиц", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.
По данным внешнеполитического ведомства, Грэм заверил Кулебу в готовности конгресса США и в дальнейшем поддерживать Украину в вопросе восстановления ее территориальной целостности и укреплении обороноспособности.
Отдельно стороны обсудили угрозы от реализации проекта "Северный поток — 2" и вопросы безопасности в Азово-Черноморском регионе.
"Россия представляет угрозу не только для нашего государства, но и для безопасности всего евроатлантического сообщества. Агрессивные действия России в Черном и Азовском морях требуют решительного ответа международного сообщества", - приводит слова Кулебы сайт украинского МИД.