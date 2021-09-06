Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210906/ukraina-1748916087.html
Кулеба призвал США усилить давление на Россию
Кулеба призвал США усилить давление на Россию - РИА Новости, 06.09.2021
Кулеба призвал США усилить давление на Россию
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов конгресса США способствовать усилению давления на Кремль, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T18:02
2021-09-06T18:02
в мире
украина
сша
дмитрий кулеба
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg
КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов конгресса США способствовать усилению давления на Кремль, сообщает в понедельник пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства&nbsp; по итогам встречи министра с американскими конгрессменами."Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с делегацией конгресса США во главе с сенатором Линдси Грэмом, которая находится в Украине с рабочим визитом… Дмитрий Кулеба рассказал делегации конгресса США о грубых нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму и очередной волне незаконных обысков и задержаний на полуострове. Он призвал американских конгрессменов способствовать усилению давления на Кремль с целью прекращения репрессий и немедленного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых лиц", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.По данным внешнеполитического ведомства, Грэм заверил Кулебу в готовности конгресса США и в дальнейшем поддерживать Украину в вопросе восстановления ее территориальной целостности и укреплении обороноспособности.Отдельно стороны обсудили угрозы от реализации проекта "Северный поток — 2" и вопросы безопасности в Азово-Черноморском регионе."Россия представляет угрозу не только для нашего государства, но и для безопасности всего евроатлантического сообщества. Агрессивные действия России в Черном и Азовском морях требуют решительного ответа международного сообщества", - приводит слова Кулебы сайт украинского МИД.
https://ria.ru/20210826/sanktsii-1747329844.html
https://ria.ru/20210906/sanktsii-1748824839.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_64:0:805:556_1920x0_80_0_0_1e9ee40627f97a7fce0d914d13323510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, сша, дмитрий кулеба, северный поток — 2, россия
18:02 06.09.2021
 
Кулеба призвал США усилить давление на Россию

Глава МИД Украины призвал конгрессменов усилить давление на Россию

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов конгресса США способствовать усилению давления на Кремль, сообщает в понедельник пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства  по итогам встречи министра с американскими конгрессменами.
"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с делегацией конгресса США во главе с сенатором Линдси Грэмом, которая находится в Украине с рабочим визитом… Дмитрий Кулеба рассказал делегации конгресса США о грубых нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму и очередной волне незаконных обысков и задержаний на полуострове. Он призвал американских конгрессменов способствовать усилению давления на Кремль с целью прекращения репрессий и немедленного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых лиц", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.
Порт Мукран - логистический центр Северного потока-2 - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 12:59
Украина потребует ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
По данным внешнеполитического ведомства, Грэм заверил Кулебу в готовности конгресса США и в дальнейшем поддерживать Украину в вопросе восстановления ее территориальной целостности и укреплении обороноспособности.
Отдельно стороны обсудили угрозы от реализации проекта "Северный поток — 2" и вопросы безопасности в Азово-Черноморском регионе.
"Россия представляет угрозу не только для нашего государства, но и для безопасности всего евроатлантического сообщества. Агрессивные действия России в Черном и Азовском морях требуют решительного ответа международного сообщества", - приводит слова Кулебы сайт украинского МИД.
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 10:45
Постпреды стран ЕС 8 сентября согласуют продление санкций по Украине
 
В миреУкраинаСШАДмитрий КулебаСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23Названы самые популярные вакансии августа
06:17В России разработали прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19
06:05Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
Лента новостейМолния