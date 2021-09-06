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Уилан пожаловался на проблемы со здоровьем и выписанные в колонии лекарства
Уилан пожаловался на проблемы со здоровьем и выписанные в колонии лекарства - РИА Новости, 06.09.2021
Уилан пожаловался на проблемы со здоровьем и выписанные в колонии лекарства
Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан жалуется на больной локоть и лекарства, которые ему выписали в больнице, не объяснив их назначения, сообщил... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:39
2021-09-06T14:39
сша
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общественная наблюдательная комиссия
владимир жеребенков
пол уилан
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан жалуется на больной локоть и лекарства, которые ему выписали в больнице, не объяснив их назначения, сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов."Наблюдательная комиссия посетила Уилана неделю назад. Он разговорчивый, контактный. Надеется, что его все-таки обменяют и он вернется в США", - сказал Крутов.По его словам, Уилан выразил надежду выучить русский язык, чтобы лучше понимать происходящее. "Он лежал в больнице – что-то с локтем… Ему выписали фармакологические вещества, на которые он имеет претензии – не объяснили, от чего они. Недостаток знания русского языка сказывается", - пояснил собеседник.По его словам, Уилан выразил желание почаще звонить родственникам. "Еще он хотел бы, чтобы его не наказывали. Но как его не будут наказывать, если он будет нарушать распорядок и правила… У него больше 10 нарушений", - добавил Крутов.Ранее уполномоченный по правам человека в Мордовии Валерий Левин сообщал, что Уилан был помещен на семь суток в штрафной изолятор за нарушение правил внутреннего распорядка.Защита Уилана подала в мордовский суд ходатайство о его выдворении из России в США, сообщил РИА Новости на прошлой неделе его адвокат Владимир Жеребенков. В ходатайстве указывается, что условия заключения Уилан переносит хуже остальных из-за языкового барьера, который, в частности, мешает ему общаться с врачами.Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. И одновременно – одной из многочисленных болевых точек в отношениях России и США. Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
https://ria.ru/20210826/vydvorenie-1747346309.html
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сша
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сша, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общественная наблюдательная комиссия, владимир жеребенков, пол уилан, россия
14:39 06.09.2021
 
Уилан пожаловался на проблемы со здоровьем и выписанные в колонии лекарства

ОНК: Уилан жалуется на больной локоть и выписанные в колонии лекарства

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан жалуется на больной локоть и лекарства, которые ему выписали в больнице, не объяснив их назначения, сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов.
"Наблюдательная комиссия посетила Уилана неделю назад. Он разговорчивый, контактный. Надеется, что его все-таки обменяют и он вернется в США", - сказал Крутов.
Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 14:27
Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
По его словам, Уилан выразил надежду выучить русский язык, чтобы лучше понимать происходящее. "Он лежал в больнице – что-то с локтем… Ему выписали фармакологические вещества, на которые он имеет претензии – не объяснили, от чего они. Недостаток знания русского языка сказывается", - пояснил собеседник.
По его словам, Уилан выразил желание почаще звонить родственникам. "Еще он хотел бы, чтобы его не наказывали. Но как его не будут наказывать, если он будет нарушать распорядок и правила… У него больше 10 нарушений", - добавил Крутов.
Ранее уполномоченный по правам человека в Мордовии Валерий Левин сообщал, что Уилан был помещен на семь суток в штрафной изолятор за нарушение правил внутреннего распорядка.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 23:52
СМИ: подозреваемому в шпионаже в пользу России грозит до десяти лет
Защита Уилана подала в мордовский суд ходатайство о его выдворении из России в США, сообщил РИА Новости на прошлой неделе его адвокат Владимир Жеребенков. В ходатайстве указывается, что условия заключения Уилан переносит хуже остальных из-за языкового барьера, который, в частности, мешает ему общаться с врачами.
Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. И одновременно – одной из многочисленных болевых точек в отношениях России и США. Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
 
СШАМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общественная наблюдательная комиссияВладимир ЖеребенковПол УиланРоссия
 
 
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