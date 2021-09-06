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Все российские учителя получат планшеты к 2024 году
Все российские учителя получат планшеты к 2024 году - РИА Новости, 06.09.2021
Все российские учителя получат планшеты к 2024 году
Всех российских учителей планируется к 2024 году обеспечить современными планшетами с доступом к электронному журналу, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T13:19
2021-09-06T13:19
2021-09-06T13:19
образование - общество
технологии
михаил мишустин
максут шадаев
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Всех российских учителей планируется к 2024 году обеспечить современными планшетами с доступом к электронному журналу, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.Министр напомнил, что со следующего года школьники старших классов получат возможность бесплатного углубленного изучения языков программирования. Обучение предполагается проводить в дистанционном режиме или в специализированных центрах.
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образование - общество, технологии, михаил мишустин, максут шадаев, россия
Все российские учителя получат планшеты к 2024 году
Глава Минцифры Шадаев: всех российских учителей к 2024 году обеспечат планшетами