https://ria.ru/20210906/uchitelnitsa-1748877924.html

Учительнице, устроившей откровенный танец, напомнили об имидже педагога

Учительнице, устроившей откровенный танец, напомнили об имидже педагога - РИА Новости, 06.09.2021

Учительнице, устроившей откровенный танец, напомнили об имидже педагога

Учительнице школы №55 в городе Талица Свердловской области, устроившей откровенный танец, напомнили об имидже педагога, с ней проведена профилактическая беседа, РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T14:55

2021-09-06T14:55

2021-09-06T14:55

общество

свердловская область

талица

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен – РИА Новости, Ольга Ерачина. Учительнице школы №55 в городе Талица Свердловской области, устроившей откровенный танец, напомнили об имидже педагога, с ней проведена профилактическая беседа, сообщили РИА Новости в понедельник в управлении образования Талицы.Ранее в интернете появилось видео, на котором педагог вместе с подругой танцует в бюстгальтере."С учительницей была проведена дополнительная профилактическая беседа. На педагогическом совете вопрос об имидже педагога тоже был рассмотрен. И в ближайшие дни у них в школе запланирован еще педсовет, где еще раз напомнят об имидже педагога", - сказали в управлении.

https://ria.ru/20210902/tanets-1748427539.html

свердловская область

талица

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, свердловская область, талица