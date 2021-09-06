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Учительнице, устроившей откровенный танец, напомнили об имидже педагога
Учительнице, устроившей откровенный танец, напомнили об имидже педагога - РИА Новости, 06.09.2021
Учительнице, устроившей откровенный танец, напомнили об имидже педагога
Учительнице школы №55 в городе Талица Свердловской области, устроившей откровенный танец, напомнили об имидже педагога, с ней проведена профилактическая беседа, РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:55
2021-09-06T14:55
общество
свердловская область
талица
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен – РИА Новости, Ольга Ерачина. Учительнице школы №55 в городе Талица Свердловской области, устроившей откровенный танец, напомнили об имидже педагога, с ней проведена профилактическая беседа, сообщили РИА Новости в понедельник в управлении образования Талицы.Ранее в интернете появилось видео, на котором педагог вместе с подругой танцует в бюстгальтере."С учительницей была проведена дополнительная профилактическая беседа. На педагогическом совете вопрос об имидже педагога тоже был рассмотрен. И в ближайшие дни у них в школе запланирован еще педсовет, где еще раз напомнят об имидже педагога", - сказали в управлении.
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общество, свердловская область, талица
14:55 06.09.2021
 
Учительнице, устроившей откровенный танец, напомнили об имидже педагога

С учительницей в Свердловской области, устроившей откровенный танец, провели беседу

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПреподаватель в школьном кабинете
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен – РИА Новости, Ольга Ерачина. Учительнице школы №55 в городе Талица Свердловской области, устроившей откровенный танец, напомнили об имидже педагога, с ней проведена профилактическая беседа, сообщили РИА Новости в понедельник в управлении образования Талицы.
Ранее в интернете появилось видео, на котором педагог вместе с подругой танцует в бюстгальтере.
"С учительницей была проведена дополнительная профилактическая беседа. На педагогическом совете вопрос об имидже педагога тоже был рассмотрен. И в ближайшие дни у них в школе запланирован еще педсовет, где еще раз напомнят об имидже педагога", - сказали в управлении.
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ОбществоСвердловская областьТалица
 
 
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