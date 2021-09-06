https://ria.ru/20210906/uchenye-1748806376.html

Фальков оценил перспективы исследования материалов Хабаровского процесса

Фальков оценил перспективы исследования материалов Хабаровского процесса - РИА Новости, 06.09.2021

Фальков оценил перспективы исследования материалов Хабаровского процесса

Изучение истории Хабаровского процесса 1949 года над японскими военными преступниками, поставившего юридическую точку во Второй мировой войне, всех аспектов... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T05:59

2021-09-06T05:59

2021-09-06T08:58

общество

япония

москва

вторая мировая война (1939-1945)

фонд президентских грантов

музей победы

валерий фальков

россия

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ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Изучение истории Хабаровского процесса 1949 года над японскими военными преступниками, поставившего юридическую точку во Второй мировой войне, всех аспектов подготовки и проведения этого суда, определит тематику работы многих исследовательских коллективов, считает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.По его словам, работа, направленная на сохранение исторической памяти о Второй мировой войне, ведется российскими научно-исследовательскими институтами в области истории, государства и права в тесной связке с университетами.Сейчас Минобрнауки РФ активно обсуждает с администрацией президента РФ, Институтом российской истории, МГУ имени Ломоносова и Музеем Победы на Поклонной горе в Москве создание Центра по изучению истории Второй мировой войны, отметил Фальков.По словам Фалькова, сегодня многие события в мировой политике связаны с тем, что происходило в 1945-1949 годах. А Хабаровский процесс, как отмечают исследователи, было детально организованным, с соблюдением всех норм международного права, подведением итогов Второй мировой войны, напомнил министр."Я считаю, что это очень важное обстоятельство, которое определяет повестку для многих десятков исследовательских коллективов", - сказал Фальков.Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.

https://ria.ru/20210906/genotsid-1748805836.html

https://ria.ru/20210906/zverstva-1748804793.html

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общество, япония, москва, вторая мировая война (1939-1945), фонд президентских грантов, музей победы, валерий фальков, россия, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"