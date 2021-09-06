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Фальков оценил перспективы исследования материалов Хабаровского процесса
Фальков оценил перспективы исследования материалов Хабаровского процесса - РИА Новости, 06.09.2021
Фальков оценил перспективы исследования материалов Хабаровского процесса
Изучение истории Хабаровского процесса 1949 года над японскими военными преступниками, поставившего юридическую точку во Второй мировой войне, всех аспектов... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T05:59
2021-09-06T08:58
общество
япония
москва
вторая мировая война (1939-1945)
фонд президентских грантов
музей победы
валерий фальков
россия
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ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Изучение истории Хабаровского процесса 1949 года над японскими военными преступниками, поставившего юридическую точку во Второй мировой войне, всех аспектов подготовки и проведения этого суда, определит тематику работы многих исследовательских коллективов, считает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.По его словам, работа, направленная на сохранение исторической памяти о Второй мировой войне, ведется российскими научно-исследовательскими институтами в области истории, государства и права в тесной связке с университетами.Сейчас Минобрнауки РФ активно обсуждает с администрацией президента РФ, Институтом российской истории, МГУ имени Ломоносова и Музеем Победы на Поклонной горе в Москве создание Центра по изучению истории Второй мировой войны, отметил Фальков.По словам Фалькова, сегодня многие события в мировой политике связаны с тем, что происходило в 1945-1949 годах. А Хабаровский процесс, как отмечают исследователи, было детально организованным, с соблюдением всех норм международного права, подведением итогов Второй мировой войны, напомнил министр."Я считаю, что это очень важное обстоятельство, которое определяет повестку для многих десятков исследовательских коллективов", - сказал Фальков.Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.
https://ria.ru/20210906/genotsid-1748805836.html
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общество, япония, москва, вторая мировая война (1939-1945), фонд президентских грантов, музей победы, валерий фальков, россия, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
05:59 06.09.2021 (обновлено: 08:58 06.09.2021)
 
Фальков оценил перспективы исследования материалов Хабаровского процесса

Фальков: изучение истории Хабаровского процесса определит тематику работы многих ученых

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Изучение истории Хабаровского процесса 1949 года над японскими военными преступниками, поставившего юридическую точку во Второй мировой войне, всех аспектов подготовки и проведения этого суда, определит тематику работы многих исследовательских коллективов, считает министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Хабаровский процесс - это такое же значимое событие, как Нюрнбергский и Токийский трибуналы. Все те исторические факты, события, которые осмысливаются сегодня, очень важны", - сказал Фальков, выступая в понедельник в Хабаровске на пленарном заседании международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы".
По его словам, работа, направленная на сохранение исторической памяти о Второй мировой войне, ведется российскими научно-исследовательскими институтами в области истории, государства и права в тесной связке с университетами.
Сейчас Минобрнауки РФ активно обсуждает с администрацией президента РФ, Институтом российской истории, МГУ имени Ломоносова и Музеем Победы на Поклонной горе в Москве создание Центра по изучению истории Второй мировой войны, отметил Фальков.
"Многие десятилетия наша страна последовательно изучает эти страшные события во всем их многообразии. Конечно, основной упор делается на изучение Второй мировой войны в той части, что касается боевых действий на западе. Но и восточное направление, как показывают сейчас все новые и новые факты, таило в себе много опасностей", - добавил глава Минобрнауки.
По словам Фалькова, сегодня многие события в мировой политике связаны с тем, что происходило в 1945-1949 годах. А Хабаровский процесс, как отмечают исследователи, было детально организованным, с соблюдением всех норм международного права, подведением итогов Второй мировой войны, напомнил министр.
Сергей Новиков - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 05:25
Новиков: действия японских милитаристов позволяют говорить о геноциде
"Я считаю, что это очень важное обстоятельство, которое определяет повестку для многих десятков исследовательских коллективов", - сказал Фальков.
Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 04:51
Лавров заявил, что важно не забывать о зверствах японских милитаристов
 
ОбществоЯпонияМоскваВторая мировая война (1939-1945)Фонд президентских грантовМузей ПобедыВалерий ФальковРоссияФорум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
 
 
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