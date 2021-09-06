https://ria.ru/20210906/ucheniya-1748805367.html

На учения в Калининградской области перебросили резервистов

На учения в Калининградской области перебросили резервистов - РИА Новости, 06.09.2021

На учения в Калининградской области перебросили резервистов

Подразделения, укомплектованные резервистами, переброшены в Калининградскую область, где вскоре пройдут учения "Запад-2021", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T05:04

2021-09-06T05:04

2021-09-06T05:04

безопасность

белоруссия

калининградская область

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Подразделения, укомплектованные резервистами, переброшены в Калининградскую область, где вскоре пройдут учения "Запад-2021", сообщило Минобороны РФ.Отмечается, что резервисты выполняют учебно-боевые задачи в Калининградской области, совершенствуя свои военные знания, умения и навыки по применению вооружения и военной техники.Практические действия войск в ходе совместных стратегических учений "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Белоруссии. В них примут участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники - свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.Мобилизационный людской резерв - граждане России, пребывающие в составе Вооруженных сил и находящиеся в наиболее мобилизационно готовом состоянии. Впервые резервисты стали привлекаться к мероприятиям подготовки Вооруженных сил РФ с 2016 года.

https://ria.ru/20210901/ucheniya-1748174489.html

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безопасность, белоруссия, калининградская область, россия