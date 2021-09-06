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На учения в Калининградской области перебросили резервистов
На учения в Калининградской области перебросили резервистов - РИА Новости, 06.09.2021
На учения в Калининградской области перебросили резервистов
Подразделения, укомплектованные резервистами, переброшены в Калининградскую область, где вскоре пройдут учения "Запад-2021", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T05:04
2021-09-06T05:04
безопасность
белоруссия
калининградская область
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Подразделения, укомплектованные резервистами, переброшены в Калининградскую область, где вскоре пройдут учения "Запад-2021", сообщило Минобороны РФ.Отмечается, что резервисты выполняют учебно-боевые задачи в Калининградской области, совершенствуя свои военные знания, умения и навыки по применению вооружения и военной техники.Практические действия войск в ходе совместных стратегических учений "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Белоруссии. В них примут участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники - свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.Мобилизационный людской резерв - граждане России, пребывающие в составе Вооруженных сил и находящиеся в наиболее мобилизационно готовом состоянии. Впервые резервисты стали привлекаться к мероприятиям подготовки Вооруженных сил РФ с 2016 года.
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безопасность, белоруссия, калининградская область, россия
05:04 06.09.2021
 
На учения в Калининградской области перебросили резервистов

Минобороны: резервистов перебросили на учения в Калининградскую область

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПостроение солдат
Построение солдат - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Подразделения, укомплектованные резервистами, переброшены в Калининградскую область, где вскоре пройдут учения "Запад-2021", сообщило Минобороны РФ.
"На территорию Калининградской области самолетами военно-транспортной авиации с Южного, Центрального военных округов и Северного флота переброшены подразделения, укомплектованные гражданами, заключившими контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве", - говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что резервисты выполняют учебно-боевые задачи в Калининградской области, совершенствуя свои военные знания, умения и навыки по применению вооружения и военной техники.
"Данное мероприятие проводится планово и было запланировано в ноябре 2020 года", - говорится в сообщении.
Практические действия войск в ходе совместных стратегических учений "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Белоруссии. В них примут участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники - свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.
Мобилизационный людской резерв - граждане России, пребывающие в составе Вооруженных сил и находящиеся в наиболее мобилизационно готовом состоянии. Впервые резервисты стали привлекаться к мероприятиям подготовки Вооруженных сил РФ с 2016 года.
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