На учения в Калининградской области перебросили резервистов
Минобороны: резервистов перебросили на учения в Калининградскую область
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Подразделения, укомплектованные резервистами, переброшены в Калининградскую область, где вскоре пройдут учения "Запад-2021", сообщило Минобороны РФ.
"На территорию Калининградской области самолетами военно-транспортной авиации с Южного, Центрального военных округов и Северного флота переброшены подразделения, укомплектованные гражданами, заключившими контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве", - говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что резервисты выполняют учебно-боевые задачи в Калининградской области, совершенствуя свои военные знания, умения и навыки по применению вооружения и военной техники.
"Данное мероприятие проводится планово и было запланировано в ноябре 2020 года", - говорится в сообщении.
Практические действия войск в ходе совместных стратегических учений "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Белоруссии. В них примут участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники - свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.
Мобилизационный людской резерв - граждане России, пребывающие в составе Вооруженных сил и находящиеся в наиболее мобилизационно готовом состоянии. Впервые резервисты стали привлекаться к мероприятиям подготовки Вооруженных сил РФ с 2016 года.