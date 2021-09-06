https://ria.ru/20210906/uchebniki-1748805650.html

Дегтярев предложил поместить данные о Хабаровском процессе в учебники

Дегтярев предложил поместить данные о Хабаровском процессе в учебники - РИА Новости, 06.09.2021

Дегтярев предложил поместить данные о Хабаровском процессе в учебники

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев надеется, что информация о Хабаровском процессе и его причинах будет помещена в российские учебники истории. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T05:08

2021-09-06T05:08

2021-09-06T05:08

общество

япония

хабаровск

вторая мировая война (1939-1945)

михаил дегтярев

дальний восток

фонд президентских грантов

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ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев надеется, что информация о Хабаровском процессе и его причинах будет помещена в российские учебники истории.Также он отметил, что выставка рассекреченных документов "Дальневосточный Нюрнберг – документальная летопись Хабаровского края", которая открылась в рамках международного научно-практического форума, останется в Хабаровске на постоянной основе.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" посвящен Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.Именно в ходе Хабаровского процесса стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.

https://ria.ru/20210906/materialy-1748804963.html

япония

хабаровск

дальний восток

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общество, япония, хабаровск, вторая мировая война (1939-1945), михаил дегтярев, дальний восток, фонд президентских грантов