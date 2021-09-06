Дегтярев предложил поместить данные о Хабаровском процессе в учебники
Дегтярев предложил поместить данные о Хабаровском процессе в учебники истории
© Администрация Хабаровского края / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© Администрация Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев надеется, что информация о Хабаровском процессе и его причинах будет помещена в российские учебники истории.
"Мы сегодня на одной из панельных дискуссий эту тему обсудим. Наши педагоги ведущие эту тему подготовят, и я уверен, что Минпросвещения решение примет, чтобы выпустить дополнительные методические пособия, рекомендации для помещения в учебники истории для всех детей нашей страны упоминания об итогах и причинах Хабаровского процесса", - сказал Дегтярев журналистам на форуме "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы".
Также он отметил, что выставка рассекреченных документов "Дальневосточный Нюрнберг – документальная летопись Хабаровского края", которая открылась в рамках международного научно-практического форума, останется в Хабаровске на постоянной основе.
"Мы договорились, что выставка останется в Хабаровске, и мы для нее подбираем место. Самое оптимальное – окружной Дом офицеров. И со стратегическим командованием ВВО мы предварительно договорились, что экспозиция переместится туда на постоянной основе и будет доступна жителям города и нашим гостям", - отметил Дегтярев.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" посвящен Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.
Именно в ходе Хабаровского процесса стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.