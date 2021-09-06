Руденя: турпоток в Верхневолжье планируется увеличить
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 6 сен – РИА Новости. К 2026 году туристический поток в Тверскую область увеличится до 3 миллионов человек в год, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая в понедельник на проходящем в Твери форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026".
"Приоритетным направлением развития Тверской области на ближайшие 5 лет остается туризм. Задача вывести на национальный уровень серию культурных, гастрономических, природных брендов Верхневолжья", - сказал глава региона.
По его словам, будет продолжена реализация крупного проекта по созданию туристско-рекреационного кластера "Волжское море", межрегионального проекта "Государева дорога".
"В 2021 году начались работы по созданию масштабного межрегионального проекта "Большое золотое кольцо" под эгидой Ростуризма. А также строительство велосипедной трассы Москва – Санкт-Петербург. Первый этап трассы пройдет через Конаковский район", - сказал губернатор.
В пресс-службе регионального правительства отметили, что в 2019 году турпоток в регион составил 2 миллиона человек. В 2021 году он планируется в объеме 1,3 миллиона человек.