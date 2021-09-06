https://ria.ru/20210906/turpotok-1748930854.html

Руденя: турпоток в Верхневолжье планируется увеличить

Руденя: турпоток в Верхневолжье планируется увеличить - РИА Новости, 06.09.2021

Руденя: турпоток в Верхневолжье планируется увеличить

К 2026 году туристический поток в Тверскую область увеличится до 3 миллионов человек в год, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая в понедельник на... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T19:41

2021-09-06T19:41

2021-09-06T19:41

тверская область

тверская область

москва

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 6 сен – РИА Новости. К 2026 году туристический поток в Тверскую область увеличится до 3 миллионов человек в год, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая в понедельник на проходящем в Твери форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026".По его словам, будет продолжена реализация крупного проекта по созданию туристско-рекреационного кластера "Волжское море", межрегионального проекта "Государева дорога"."В 2021 году начались работы по созданию масштабного межрегионального проекта "Большое золотое кольцо" под эгидой Ростуризма. А также строительство велосипедной трассы Москва – Санкт-Петербург. Первый этап трассы пройдет через Конаковский район", - сказал губернатор.В пресс-службе регионального правительства отметили, что в 2019 году турпоток в регион составил 2 миллиона человек. В 2021 году он планируется в объеме 1,3 миллиона человек.

https://ria.ru/20210825/granty-1747259110.html

тверская область

москва

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тверская область, москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), игорь руденя