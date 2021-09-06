Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210906/turpotok-1748930854.html
Руденя: турпоток в Верхневолжье планируется увеличить
Руденя: турпоток в Верхневолжье планируется увеличить - РИА Новости, 06.09.2021
Руденя: турпоток в Верхневолжье планируется увеличить
К 2026 году туристический поток в Тверскую область увеличится до 3 миллионов человек в год, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая в понедельник на... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T19:41
2021-09-06T19:41
тверская область
тверская область
москва
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747241436_72:264:1879:1280_1920x0_80_0_0_c3d4ec46feaba29b14e5af3590b1295b.jpg
ТВЕРЬ, 6 сен – РИА Новости. К 2026 году туристический поток в Тверскую область увеличится до 3 миллионов человек в год, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая в понедельник на проходящем в Твери форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026".По его словам, будет продолжена реализация крупного проекта по созданию туристско-рекреационного кластера "Волжское море", межрегионального проекта "Государева дорога"."В 2021 году начались работы по созданию масштабного межрегионального проекта "Большое золотое кольцо" под эгидой Ростуризма. А также строительство велосипедной трассы Москва – Санкт-Петербург. Первый этап трассы пройдет через Конаковский район", - сказал губернатор.В пресс-службе регионального правительства отметили, что в 2019 году турпоток в регион составил 2 миллиона человек. В 2021 году он планируется в объеме 1,3 миллиона человек.
https://ria.ru/20210825/granty-1747259110.html
тверская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747241436_286:297:1596:1280_1920x0_80_0_0_7b94257c1401a69dcea68439f2afcf5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тверская область, москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), игорь руденя
19:41 06.09.2021
 

Руденя: турпоток в Верхневолжье планируется увеличить

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 6 сен – РИА Новости. К 2026 году туристический поток в Тверскую область увеличится до 3 миллионов человек в год, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая в понедельник на проходящем в Твери форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026".
"Приоритетным направлением развития Тверской области на ближайшие 5 лет остается туризм. Задача вывести на национальный уровень серию культурных, гастрономических, природных брендов Верхневолжья", - сказал глава региона.
По его словам, будет продолжена реализация крупного проекта по созданию туристско-рекреационного кластера "Волжское море", межрегионального проекта "Государева дорога".
"В 2021 году начались работы по созданию масштабного межрегионального проекта "Большое золотое кольцо" под эгидой Ростуризма. А также строительство велосипедной трассы МоскваСанкт-Петербург. Первый этап трассы пройдет через Конаковский район", - сказал губернатор.
В пресс-службе регионального правительства отметили, что в 2019 году турпоток в регион составил 2 миллиона человек. В 2021 году он планируется в объеме 1,3 миллиона человек.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 20:04Тверская область
Руденя: фермеры Верхневолжья получат гранты на развитие хозяйств
 
Тверская областьТверская областьМоскваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Игорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23Названы самые популярные вакансии августа
06:17В России разработали прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19
06:05Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
Лента новостейМолния