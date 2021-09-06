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X5 Group ответила на обвинения в завышении цен на овощи
X5 Group ответила на обвинения в завышении цен на овощи - РИА Новости, 06.09.2021
X5 Group ответила на обвинения в завышении цен на овощи
Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", не получала уведомления от управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T12:06
2021-09-06T12:06
экономика
продукты
рязанская область
x5 retail group
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
пятерочка (сеть магазинов)
цены
уфас
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", не получала уведомления от управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Рязанской области о возбуждении дела из-за цен на овощи, однако подозрения УФАС в установлении монопольно высоких цен на плодоовощную продукцию не отражают реальную ценовую ситуацию в магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе X5.ФАС в понедельник сообщила, что управление по Рязанской области возбудило дело в отношении "Пятерочки" и "Магнита" по признакам установления монопольно высоких цен на овощи. Данные по итогам оценки обоснованности повышения цен на социально значимые продукты показали, что "Магнит" и "Пятерочка", реализуя летом 2021 года картофель, лук, капусту и морковь, устанавливали торговую наценку к ценам закупки на уровне свыше 50%, а в ряде случаев она превышала 100%."Мы пока не получали официальное уведомление от УФАС Рязанской области о возбуждении дела, но заинтересованы в конструктивном диалоге с антимонопольной службой и предоставим всю необходимую информацию для проверки", - сообщили в свою очередь в X5."Подозрения УФАС в установлении торговыми сетями монопольно высоких цен на плодоовощную продукцию не отражают реальную ценовую ситуацию в наших магазинах. В течение лета наценка на овощи постоянно менялась в зависимости от цены закупки и объема поставок, значительную часть лета наценка на картофель и морковь была отрицательной", - указали в ритейлере.Так, добавили в X5, средняя наценка в магазинах "Пятерочка" в Рязанской области на репчатый лук составляла 14%, на белокочанную капусту - 4%, а на картофель и морковь она была отрицательной - минус 4% и минус 14% соответственно.
https://ria.ru/20210906/tseny-1748830767.html
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экономика, продукты, рязанская область, x5 retail group, федеральная антимонопольная служба (фас россии), пятерочка (сеть магазинов), цены, уфас, россия
12:06 06.09.2021
 
X5 Group ответила на обвинения в завышении цен на овощи

X5: подозрения УФАС по Рязани о ценах сетей на овощи не отражают ситуацию в магазинах

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОвощной рынок
Овощной рынок - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", не получала уведомления от управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Рязанской области о возбуждении дела из-за цен на овощи, однако подозрения УФАС в установлении монопольно высоких цен на плодоовощную продукцию не отражают реальную ценовую ситуацию в магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе X5.
ФАС в понедельник сообщила, что управление по Рязанской области возбудило дело в отношении "Пятерочки" и "Магнита" по признакам установления монопольно высоких цен на овощи. Данные по итогам оценки обоснованности повышения цен на социально значимые продукты показали, что "Магнит" и "Пятерочка", реализуя летом 2021 года картофель, лук, капусту и морковь, устанавливали торговую наценку к ценам закупки на уровне свыше 50%, а в ряде случаев она превышала 100%.
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"Мы пока не получали официальное уведомление от УФАС Рязанской области о возбуждении дела, но заинтересованы в конструктивном диалоге с антимонопольной службой и предоставим всю необходимую информацию для проверки", - сообщили в свою очередь в X5.
"Подозрения УФАС в установлении торговыми сетями монопольно высоких цен на плодоовощную продукцию не отражают реальную ценовую ситуацию в наших магазинах. В течение лета наценка на овощи постоянно менялась в зависимости от цены закупки и объема поставок, значительную часть лета наценка на картофель и морковь была отрицательной", - указали в ритейлере.
Так, добавили в X5, средняя наценка в магазинах "Пятерочка" в Рязанской области на репчатый лук составляла 14%, на белокочанную капусту - 4%, а на картофель и морковь она была отрицательной - минус 4% и минус 14% соответственно.
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ЭкономикаПродуктыРязанская областьX5 Retail GroupФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Пятерочка (сеть магазинов)ЦеныУФАСРоссия
 
 
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