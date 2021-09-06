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Минпромторг заявил о стабильной ситуации с ценами на продукты
Минпромторг заявил о стабильной ситуации с ценами на продукты - РИА Новости, 06.09.2021
Минпромторг заявил о стабильной ситуации с ценами на продукты
Ситуация с ценами на продукты питания в России в целом стабильная, при этом цены на овощи "борщевого набора" существенно снижаются, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:11
2021-09-06T12:03
экономика
владивосток
виктор евтухов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дальневосточный федеральный университет
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Ситуация с ценами на продукты питания в России в целом стабильная, при этом цены на овощи "борщевого набора" существенно снижаются, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов."В целом ситуация с ценами на продовольствие стабильная. Этому способствовала и реализация поручения правительства по расширению каналов продаж: в регионах увеличивается число ярмарок, которые упрощают сбыт небольшим фермерским хозяйствам", - сказал Евтухов.С точки зрения отдельных категорий продуктов, продолжил он, стоимость сахара и подсолнечного масла стабильна - в отношении этих видов продукции ранее вводились соглашения о фиксации цен. "Куриные яйца, которые дорожали в начале года, подешевели так, что теперь уже птицеводы испытывают определённые трудности. Аналогичная ситуация по мясной группе, по мясу птицы", - отметил замминистра."Цены на овощи "борщевого набора" снижаются существенным образом, на это влияет и урожай, и сезонный фактор. Возможно, по ряду товаров снижение цен не такое серьезное, как хотелось бы - например, по капусте: сказался более поздний срок начала уборки урожая", - заметил он.Евтухов указал, что цены на картофель в России снижались, однако в настоящее время наблюдается пауза: в южных регионах урожай собран, а в Центральной России его собирают с запозданием на три недели."Поэтому вскоре, я надеюсь, мы снова увидим уменьшение цены. Единственное, в этом году он уродился не совсем того калибра, который востребован в сетях - он более мелкий. Сейчас производители, поставщики и сети договариваются, как они будут поставлять продукцию, скорее всего, она пойдет в специальных упаковках", - сказал замглавы Минпромторга.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ВЭФ.Читайте полный текст интервью Виктора Евтухова &gt;&gt;&gt;
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экономика, владивосток, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, россия
11:11 06.09.2021 (обновлено: 12:03 06.09.2021)
 
Минпромторг заявил о стабильной ситуации с ценами на продукты

Замглавы Минпромторга Евтухов: ситуация с ценами на продукты в целом стабильна

© Фото : торговая сеть "Пятёрочка"Девушка покупает продукты в костюме эмпатии GERT в торговой сети "Пятёрочка"
Девушка покупает продукты в костюме эмпатии GERT в торговой сети Пятёрочка - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : торговая сеть "Пятёрочка"
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Ситуация с ценами на продукты питания в России в целом стабильная, при этом цены на овощи "борщевого набора" существенно снижаются, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"В целом ситуация с ценами на продовольствие стабильная. Этому способствовала и реализация поручения правительства по расширению каналов продаж: в регионах увеличивается число ярмарок, которые упрощают сбыт небольшим фермерским хозяйствам", - сказал Евтухов.
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С точки зрения отдельных категорий продуктов, продолжил он, стоимость сахара и подсолнечного масла стабильна - в отношении этих видов продукции ранее вводились соглашения о фиксации цен. "Куриные яйца, которые дорожали в начале года, подешевели так, что теперь уже птицеводы испытывают определённые трудности. Аналогичная ситуация по мясной группе, по мясу птицы", - отметил замминистра.
"Цены на овощи "борщевого набора" снижаются существенным образом, на это влияет и урожай, и сезонный фактор. Возможно, по ряду товаров снижение цен не такое серьезное, как хотелось бы - например, по капусте: сказался более поздний срок начала уборки урожая", - заметил он.
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Евтухов указал, что цены на картофель в России снижались, однако в настоящее время наблюдается пауза: в южных регионах урожай собран, а в Центральной России его собирают с запозданием на три недели.
"Поэтому вскоре, я надеюсь, мы снова увидим уменьшение цены. Единственное, в этом году он уродился не совсем того калибра, который востребован в сетях - он более мелкий. Сейчас производители, поставщики и сети договариваются, как они будут поставлять продукцию, скорее всего, она пойдет в специальных упаковках", - сказал замглавы Минпромторга.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ВЭФ.
Читайте полный текст интервью Виктора Евтухова >>>
 
ЭкономикаВладивостокВиктор ЕвтуховМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Дальневосточный федеральный университетРоссия
 
 
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