https://ria.ru/20210906/transport-1748914704.html

Новую транспортную модель запустят еще в трех районах Верхневолжья

Новую транспортную модель запустят еще в трех районах Верхневолжья - РИА Новости, 06.09.2021

Новую транспортную модель запустят еще в трех районах Верхневолжья

В следующем году готовится запуск новой транспортной модели в Конаковской, Торжокской агломерациях Тверской области и далее в Вышневолоцкой агломерации, сообщил РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T17:57

2021-09-06T17:57

2021-09-06T17:57

тверская область

старицкий район

калининский район

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 6 сен – РИА Новости. В следующем году готовится запуск новой транспортной модели в Конаковской, Торжокской агломерациях Тверской области и далее в Вышневолоцкой агломерации, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая в понедельник на проходящем в Твери форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 – 2026"."В ближайшие два года в Тверской области будет сформирована разветвленная система городского общественного транспорта", - сказал Руденя.По его словам, в настоящее время новая транспортная модель положительно зарекомендовала себя в Тверской, Ржевской и Кимрской агломерациях, Зубцовском и Старицком районах.Новая транспортная модель была внедрена в Твери и Калининском районе Тверской области с февраля 2020 года. В июле этого года она была запущена еще в четырех агломерациях - Ржевской, Кимрский, Старицкой и Зубцовской.

https://ria.ru/20210604/razvitie-1735637931.html

старицкий район

калининский район

тверская область

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старицкий район, калининский район, тверская область, игорь руденя