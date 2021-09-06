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В Приморье задержали браконьеров, сбывавших части тел тигров иностранцам
В Приморье задержали браконьеров, сбывавших части тел тигров иностранцам - РИА Новости, 06.09.2021
В Приморье задержали браконьеров, сбывавших части тел тигров иностранцам
УФСБ России по Приморскому краю во взаимодействии с центром "Амурский тигр" задержали участников преступной группы, убивавших краснокнижных амурских тигров и... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T02:38
2021-09-06T02:38
2021-09-06T02:38
происшествия
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. УФСБ России по Приморскому краю во взаимодействии с центром "Амурский тигр" задержали участников преступной группы, убивавших краснокнижных амурских тигров и сбывавших части их тел иностранцам, сообщает в понедельник центр.Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Лазовского района Приморья во время попытки сбыта дериватов тигра. Изъятое передали на экспертизу в центр "Амурский тигр"."Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 258.1 УК РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации", предусматривающей от 5 до 8 лет лишения свободы со штрафом до 2 миллионов рублей. Ведется следствие", - отмечают в центре.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. Генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев на ВЭФ-2021 говорил РИА Новости, что, по экспертным оценкам, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей.
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происшествия, приморский край, россия
В Приморье задержали браконьеров, сбывавших части тел тигров иностранцам
В Приморье задержали участников группы, сбывавшей части тел тигров иностранцам
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. УФСБ России по Приморскому краю во взаимодействии с центром "Амурский тигр" задержали участников преступной группы, убивавших краснокнижных амурских тигров и сбывавших части их тел иностранцам, сообщает в понедельник центр.
"Деятельность преступников, которые на протяжении нескольких лет незаконно добывали амурских тигров и реализовывали их части иностранным гражданам, пресекли территориальное управление ФСБ по Приморскому краю во взаимодействии с Центром "Амурский тигр", - говорится в сообщении.
Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Лазовского района Приморья во время попытки сбыта дериватов тигра. Изъятое передали на экспертизу в центр "Амурский тигр".
"Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 258.1 УК РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации", предусматривающей от 5 до 8 лет лишения свободы со штрафом до 2 миллионов рублей. Ведется следствие", - отмечают в центре.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. Генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев
на ВЭФ-2021 говорил РИА Новости, что, по экспертным оценкам, общая численность этих хищников в РФ
превышает 600 особей.