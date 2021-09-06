https://ria.ru/20210906/tigry-1748803140.html

В Приморье задержали браконьеров, сбывавших части тел тигров иностранцам

В Приморье задержали браконьеров, сбывавших части тел тигров иностранцам - РИА Новости, 06.09.2021

В Приморье задержали браконьеров, сбывавших части тел тигров иностранцам

УФСБ России по Приморскому краю во взаимодействии с центром "Амурский тигр" задержали участников преступной группы, убивавших краснокнижных амурских тигров и... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T02:38

2021-09-06T02:38

2021-09-06T02:38

происшествия

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. УФСБ России по Приморскому краю во взаимодействии с центром "Амурский тигр" задержали участников преступной группы, убивавших краснокнижных амурских тигров и сбывавших части их тел иностранцам, сообщает в понедельник центр.Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Лазовского района Приморья во время попытки сбыта дериватов тигра. Изъятое передали на экспертизу в центр "Амурский тигр"."Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 258.1 УК РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации", предусматривающей от 5 до 8 лет лишения свободы со штрафом до 2 миллионов рублей. Ведется следствие", - отмечают в центре.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. Генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев на ВЭФ-2021 говорил РИА Новости, что, по экспертным оценкам, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей.

https://ria.ru/20210708/brakonery-1740406788.html

приморский край

россия

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происшествия, приморский край, россия