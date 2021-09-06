https://ria.ru/20210906/test-1748803837.html
Точность российских тестов на COVID-19 не снизилась из-за нового штамма
Точность российских тестов на COVID-19 не снизилась из-за нового штамма - РИА Новости, 06.09.2021
Точность российских тестов на COVID-19 не снизилась из-за нового штамма
Точность российских тест-систем на выявление коронавируса не снизилась при появлении нового штамма, заявил РИА Новости первый заместитель министра... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T03:17
2021-09-06T03:17
2021-09-06T03:17
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коронавирус в россии
виктор фисенко
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Точность российских тест-систем на выявление коронавируса не снизилась при появлении нового штамма, заявил РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко."Точность тест-систем не снизилась при появлении нового штамма", - сказал Фисенко.Ранее он сообщал РИА Новости, что тест-системы для выявления коронавируса, используемые в России, обладают высокой степенью точности, все они прошли испытания и отвечают требованиям эффективности и безопасности.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, виктор фисенко
Точность российских тестов на COVID-19 не снизилась из-за нового штамма
Минздрав: точность российских тест-систем на COVID-19 не снизилась из-за нового штамма