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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210906/test-1748803837.html
Точность российских тестов на COVID-19 не снизилась из-за нового штамма
Точность российских тестов на COVID-19 не снизилась из-за нового штамма - РИА Новости, 06.09.2021
Точность российских тестов на COVID-19 не снизилась из-за нового штамма
Точность российских тест-систем на выявление коронавируса не снизилась при появлении нового штамма, заявил РИА Новости первый заместитель министра... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T03:17
2021-09-06T03:17
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
виктор фисенко
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Точность российских тест-систем на выявление коронавируса не снизилась при появлении нового штамма, заявил РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко."Точность тест-систем не снизилась при появлении нового штамма", - сказал Фисенко.Ранее он сообщал РИА Новости, что тест-системы для выявления коронавируса, используемые в России, обладают высокой степенью точности, все они прошли испытания и отвечают требованиям эффективности и безопасности.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, виктор фисенко
03:17 06.09.2021
 
Точность российских тестов на COVID-19 не снизилась из-за нового штамма

Минздрав: точность российских тест-систем на COVID-19 не снизилась из-за нового штамма

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в пункте тестирования на коронавирус персонала и участников Петербургского международного экономического форума 2021
Медицинский работник в пункте тестирования на коронавирус персонала и участников Петербургского международного экономического форума 2021 - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Точность российских тест-систем на выявление коронавируса не снизилась при появлении нового штамма, заявил РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.
"Точность тест-систем не снизилась при появлении нового штамма", - сказал Фисенко.
Ранее он сообщал РИА Новости, что тест-системы для выявления коронавируса, используемые в России, обладают высокой степенью точности, все они прошли испытания и отвечают требованиям эффективности и безопасности.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
Вчера, 15:47В России
Попова предупредила о "бесконечном множестве" штаммов коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВиктор Фисенко
 
 
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