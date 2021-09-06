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В Татарстане учительница приревновала и ударила ножом 17-летнего сожителя
В Татарстане учительница приревновала и ударила ножом 17-летнего сожителя - РИА Новости, 06.09.2021
В Татарстане учительница приревновала и ударила ножом 17-летнего сожителя
Молодая учительница из Тукаевского района Татарстана в порыве ревности нанесла 17-летнему сожителю ножевые ранения и пыталась покончить с собой, сообщает МВД по РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T17:10
2021-09-06T17:10
происшествия
тукаевский район
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КАЗАНЬ, 6 сен - РИА Новости. Молодая учительница из Тукаевского района Татарстана в порыве ревности нанесла 17-летнему сожителю ножевые ранения и пыталась покончить с собой, сообщает МВД по региону."В поселке Совхоз "Татарстан" Тукаевского района в доме учительницы развернулась семейная ссора. Девушка 2001 года рождения приревновала своего 17-летнего сожителя - учащегося одного из Набережночелнинских колледжей и учинила скандал, в ходе которого нанесла молодому человеку множественные проникающие колото-резаные ранения грудной клетки", - говорится в сообщении.По информации МВД, девушка, осознав случившееся, пыталась покончить с собой. В настоящее время учительница и ее сожитель госпитализированы.Как уточняет следственное управление СК РФ по Татарстану, инцидент произошел 3 сентября. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". По предварительным данным следствия, мотивом послужило то, что молодой человек прекратил отношения с девушкой.Подозреваемая признала причастность к совершению преступления. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20210823/prigovor-1746901978.html
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тукаевский район
республика татарстан (татарстан)
россия
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происшествия, тукаевский район, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), россия
17:10 06.09.2021
 
В Татарстане учительница приревновала и ударила ножом 17-летнего сожителя

В Татарстане 20-летняя учительница приревновала 17-летнего сожителя и ударила его ножом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЗАНЬ, 6 сен - РИА Новости. Молодая учительница из Тукаевского района Татарстана в порыве ревности нанесла 17-летнему сожителю ножевые ранения и пыталась покончить с собой, сообщает МВД по региону.
"В поселке Совхоз "Татарстан" Тукаевского района в доме учительницы развернулась семейная ссора. Девушка 2001 года рождения приревновала своего 17-летнего сожителя - учащегося одного из Набережночелнинских колледжей и учинила скандал, в ходе которого нанесла молодому человеку множественные проникающие колото-резаные ранения грудной клетки", - говорится в сообщении.
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По информации МВД, девушка, осознав случившееся, пыталась покончить с собой. В настоящее время учительница и ее сожитель госпитализированы.
Как уточняет следственное управление СК РФ по Татарстану, инцидент произошел 3 сентября. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". По предварительным данным следствия, мотивом послужило то, что молодой человек прекратил отношения с девушкой.
Подозреваемая признала причастность к совершению преступления. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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ПроисшествияТукаевский районРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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