https://ria.ru/20210906/tatarstan-1748905573.html
В Татарстане учительница приревновала и ударила ножом 17-летнего сожителя
В Татарстане учительница приревновала и ударила ножом 17-летнего сожителя - РИА Новости, 06.09.2021
В Татарстане учительница приревновала и ударила ножом 17-летнего сожителя
Молодая учительница из Тукаевского района Татарстана в порыве ревности нанесла 17-летнему сожителю ножевые ранения и пыталась покончить с собой, сообщает МВД по РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T17:10
2021-09-06T17:10
2021-09-06T17:10
происшествия
тукаевский район
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КАЗАНЬ, 6 сен - РИА Новости. Молодая учительница из Тукаевского района Татарстана в порыве ревности нанесла 17-летнему сожителю ножевые ранения и пыталась покончить с собой, сообщает МВД по региону."В поселке Совхоз "Татарстан" Тукаевского района в доме учительницы развернулась семейная ссора. Девушка 2001 года рождения приревновала своего 17-летнего сожителя - учащегося одного из Набережночелнинских колледжей и учинила скандал, в ходе которого нанесла молодому человеку множественные проникающие колото-резаные ранения грудной клетки", - говорится в сообщении.По информации МВД, девушка, осознав случившееся, пыталась покончить с собой. В настоящее время учительница и ее сожитель госпитализированы.Как уточняет следственное управление СК РФ по Татарстану, инцидент произошел 3 сентября. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". По предварительным данным следствия, мотивом послужило то, что молодой человек прекратил отношения с девушкой.Подозреваемая признала причастность к совершению преступления. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20210823/prigovor-1746901978.html
https://ria.ru/20210816/delo-1746008255.html
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происшествия, тукаевский район, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), россия
В Татарстане учительница приревновала и ударила ножом 17-летнего сожителя
В Татарстане 20-летняя учительница приревновала 17-летнего сожителя и ударила его ножом