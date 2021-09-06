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Туризм
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Власти Таиланда объявили, когда откроют Бангкок для привитых туристов
Власти Таиланда объявили, когда откроют Бангкок для привитых туристов - РИА Новости, 06.09.2021
Власти Таиланда объявили, когда откроют Бангкок для привитых туристов
Вакцинированные иностранные путешественники смогут без карантина посещать Бангкок и ближайшие к нему туристические зоны с первого октября, заявил заместитель... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:22
2021-09-06T16:22
туризм
путешествия
отдых
таиланд
бангкок
пхукет (остров)
новости - туризм
туристы
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БАНГКОК, 6 сен – РИА Новости. Вакцинированные иностранные путешественники смогут без карантина посещать Бангкок и ближайшие к нему туристические зоны с первого октября, заявил заместитель официального представителя Центра по контролю и борьбе с распространением COVID-19 Натапхану Нопхакун на брифинге в Доме правительства в Бангкоке."Вслед за программами "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс", которые продолжают работать и уже принесли более 1,7 миллиарда бат (более 52 миллионов долларов), правительство планирует в ближайшее время по такой же схеме открыть пять направлений: Бангкок, провинции Чонбури, Пхутчабури, Прачуап Кирикхан и Чиангмай", — заявил он.Помимо Бангкока, который обычно хотя бы один раз за поездку посещают почти все туристы, приезжающие в Таиланд, в перечисленных провинциях находятся всемирно известные пляжные зоны Паттайя, Ча-Ам и Хуахин, и город Чиангмай.В Таиланде к сентябрю суточное количество заражений снизилось с 23 тысяч (середина августа) до 13 998 по данным на шестое сентября. В Бангкоке почти 90 процентов населения получили первые дозы вакцин от коронавируса. Правительство считает, что к концу года сможет иммунизировать как минимум двумя дозами вакцин от коронавируса 70 процентов населения. Российский препарат "Спутник V" внесен в Таиланде в список вакцин, иммунизация которыми дает право участвовать в программах "Пхукетская песочница" и "7+7". С первого октября, если планы правительства Таиланда будут реализованы, российские туристы, вакцинированные "Спутник V", смогут прилетать в Бангкок и посещать Паттайю, Хуахин, Ча-Ам и Чиангмай.
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таиланд
бангкок
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путешествия, отдых, таиланд, бангкок, пхукет (остров), новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19, куда поехать, куда можно лететь
16:22 06.09.2021
 
Власти Таиланда объявили, когда откроют Бангкок для привитых туристов

Власти Таиланда объявили, что откроют Бангкок для привитых туристов с 1 октября

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТуристы отдыхают на пляже Таиланда
Туристы отдыхают на пляже Таиланда - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БАНГКОК, 6 сен – РИА Новости. Вакцинированные иностранные путешественники смогут без карантина посещать Бангкок и ближайшие к нему туристические зоны с первого октября, заявил заместитель официального представителя Центра по контролю и борьбе с распространением COVID-19 Натапхану Нопхакун на брифинге в Доме правительства в Бангкоке.
"Вслед за программами "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс", которые продолжают работать и уже принесли более 1,7 миллиарда бат (более 52 миллионов долларов), правительство планирует в ближайшее время по такой же схеме открыть пять направлений: Бангкок, провинции Чонбури, Пхутчабури, Прачуап Кирикхан и Чиангмай", — заявил он.
Помимо Бангкока, который обычно хотя бы один раз за поездку посещают почти все туристы, приезжающие в Таиланд, в перечисленных провинциях находятся всемирно известные пляжные зоны Паттайя, Ча-Ам и Хуахин, и город Чиангмай.
В Таиланде к сентябрю суточное количество заражений снизилось с 23 тысяч (середина августа) до 13 998 по данным на шестое сентября. В Бангкоке почти 90 процентов населения получили первые дозы вакцин от коронавируса.
Правительство считает, что к концу года сможет иммунизировать как минимум двумя дозами вакцин от коронавируса 70 процентов населения.
Российский препарат "Спутник V" внесен в Таиланде в список вакцин, иммунизация которыми дает право участвовать в программах "Пхукетская песочница" и "7+7". С первого октября, если планы правительства Таиланда будут реализованы, российские туристы, вакцинированные "Спутник V", смогут прилетать в Бангкок и посещать Паттайю, Хуахин, Ча-Ам и Чиангмай.
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