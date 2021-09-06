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СК завершил расследование о крушении судна в Японском море
СК завершил расследование о крушении судна в Японском море - РИА Новости, 06.09.2021
СК завершил расследование о крушении судна в Японском море
Завершено расследование дела о крушении в Японском море рыболовецкого судна "Восток", повлекшем гибель 20 членов экипажа, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:17
2021-09-06T14:17
происшествия
сахалинская область
холмск
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Завершено расследование дела о крушении в Японском море рыболовецкого судна "Восток", повлекшем гибель 20 членов экипажа, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Завершено расследование уголовного дела по обвинению Андрея Клочкова в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ)... Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи его в суд", - сказала она.По версии следствия, замдиректора по безопасности мореплавания в ООО "ДВ-Флот" Клочков ненадлежащим образом исполнил свои обязанности. В частности, обвиняемый не провел подготовку экипажа судна "Восток" к действиям в аварийных ситуациях, но допустил выход судна из порта Донхэ (Корея) в порт Холмск Сахалинской области. Кроме того, зная о непогоде в Японском море в районе маршрута движения, он не обеспечил экипаж судна полной и своевременной информацией по эксплуатации в таких погодных условиях.Отмечается, что в результате 25 января 2018 года судно подверглось интенсивному обледенению, потеряло устойчивость и затонуло, а 20 членов экипажа погибли.Как добавила Петренко, результаты ряда экспертиз и другие доказательства позволили восстановить всю картину произошедшего. Кроме того, в ходе работ в Японском море недалеко от места срабатывания аварийного радиобуя на глубине порядка 3000 метров было обнаружено судно "Восток". Добавляется, что по инициативе следствия владельцами компании семье каждого погибшего моряка выплачено по 1,5 миллиона рублей компенсации.
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сахалинская область
холмск
россия
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происшествия, сахалинская область, холмск, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия
14:17 06.09.2021
 
СК завершил расследование о крушении судна в Японском море

СК завершил расследование дела о крушении в Японском море судна и гибели 20 рыбаков

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Завершено расследование дела о крушении в Японском море рыболовецкого судна "Восток", повлекшем гибель 20 членов экипажа, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению Андрея Клочкова в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ)... Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи его в суд", - сказала она.
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По версии следствия, замдиректора по безопасности мореплавания в ООО "ДВ-Флот" Клочков ненадлежащим образом исполнил свои обязанности. В частности, обвиняемый не провел подготовку экипажа судна "Восток" к действиям в аварийных ситуациях, но допустил выход судна из порта Донхэ (Корея) в порт Холмск Сахалинской области. Кроме того, зная о непогоде в Японском море в районе маршрута движения, он не обеспечил экипаж судна полной и своевременной информацией по эксплуатации в таких погодных условиях.
Отмечается, что в результате 25 января 2018 года судно подверглось интенсивному обледенению, потеряло устойчивость и затонуло, а 20 членов экипажа погибли.
Как добавила Петренко, результаты ряда экспертиз и другие доказательства позволили восстановить всю картину произошедшего. Кроме того, в ходе работ в Японском море недалеко от места срабатывания аварийного радиобуя на глубине порядка 3000 метров было обнаружено судно "Восток". Добавляется, что по инициативе следствия владельцами компании семье каждого погибшего моряка выплачено по 1,5 миллиона рублей компенсации.
 
ПроисшествияСахалинская областьХолмскСледственный комитет России (СК РФ)Светлана ПетренкоРоссия
 
 
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