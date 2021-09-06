https://ria.ru/20210906/sud-1748934528.html

В суде раскрыли подробности дела о диверсии на газопроводе в Крыму

В суде раскрыли подробности дела о диверсии на газопроводе в Крыму - РИА Новости, 06.09.2021

В суде раскрыли подробности дела о диверсии на газопроводе в Крыму

Материалы дела о диверсии свидетельствуют, что газопровод в селе Перевальное Симферопольского района Крыма был поврежден взрывным устройством, сообщает... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T20:29

2021-09-06T20:29

2021-09-06T20:33

происшествия

республика крым

симферополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Материалы дела о диверсии свидетельствуют, что газопровод в селе Перевальное Симферопольского района Крыма был поврежден взрывным устройством, сообщает пресс-служба Киевского районного суда Симферополя.Суд в понедельник арестовал до 4 ноября троих подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму. Один из них – первый зампредседателя "Меджлиса крымскотатарского народа"* Нариман Джелялов. Его также подозревают в пособничестве. Максимальная санкция по части 1 статьи 281 УК (диверсия) - лишение свободы на 15 лет."Из материалов дела следует, что указанные лица, действуя умышленно, установили к газопроводной трубе ГУП РК "Крымгазсети" в селе Перевальное Симферопольского района Республики Крым взрывное устройство и произвели взрыв, в результате чего нанесли данному объекту инфраструктуры повреждения, исключающие его дальнейшую эксплуатацию", - говорится в сообщении.Инцидент привел к прекращению газоснабжения жителей села Перевальное, нарушению нормальной работы расположенных в населенном пункте предприятий, учреждений и организаций, добавляется в сообщении.Газопровод был поврежден в поселке Перевальное в предгорной части Крыма 23 августа. По предварительным данным, повреждение было сделано умышленно неизвестными, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ ("умышленные уничтожение или повреждение имущества"), 24 августа газоснабжение поселка Перевальное в Крыму было восстановлено.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/krym-1745953072.html

https://ria.ru/20210817/zaderzhanie-1746049112.html

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симферополь

россия

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происшествия, республика крым, симферополь, россия