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В суде раскрыли подробности дела о диверсии на газопроводе в Крыму
В суде раскрыли подробности дела о диверсии на газопроводе в Крыму - РИА Новости, 06.09.2021
В суде раскрыли подробности дела о диверсии на газопроводе в Крыму
Материалы дела о диверсии свидетельствуют, что газопровод в селе Перевальное Симферопольского района Крыма был поврежден взрывным устройством, сообщает... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T20:29
2021-09-06T20:33
происшествия
республика крым
симферополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Материалы дела о диверсии свидетельствуют, что газопровод в селе Перевальное Симферопольского района Крыма был поврежден взрывным устройством, сообщает пресс-служба Киевского районного суда Симферополя.Суд в понедельник арестовал до 4 ноября троих подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму. Один из них – первый зампредседателя "Меджлиса крымскотатарского народа"* Нариман Джелялов. Его также подозревают в пособничестве. Максимальная санкция по части 1 статьи 281 УК (диверсия) - лишение свободы на 15 лет."Из материалов дела следует, что указанные лица, действуя умышленно, установили к газопроводной трубе ГУП РК "Крымгазсети" в селе Перевальное Симферопольского района Республики Крым взрывное устройство и произвели взрыв, в результате чего нанесли данному объекту инфраструктуры повреждения, исключающие его дальнейшую эксплуатацию", - говорится в сообщении.Инцидент привел к прекращению газоснабжения жителей села Перевальное, нарушению нормальной работы расположенных в населенном пункте предприятий, учреждений и организаций, добавляется в сообщении.Газопровод был поврежден в поселке Перевальное в предгорной части Крыма 23 августа. По предварительным данным, повреждение было сделано умышленно неизвестными, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ ("умышленные уничтожение или повреждение имущества"), 24 августа газоснабжение поселка Перевальное в Крыму было восстановлено.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210816/krym-1745953072.html
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происшествия, республика крым, симферополь, россия
20:29 06.09.2021 (обновлено: 20:33 06.09.2021)
 
В суде раскрыли подробности дела о диверсии на газопроводе в Крыму

Суд в Симферополе раскрыл подробности по делу о диверсии на газопроводе в Крыму

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Материалы дела о диверсии свидетельствуют, что газопровод в селе Перевальное Симферопольского района Крыма был поврежден взрывным устройством, сообщает пресс-служба Киевского районного суда Симферополя.
Суд в понедельник арестовал до 4 ноября троих подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму. Один из них – первый зампредседателя "Меджлиса крымскотатарского народа"* Нариман Джелялов. Его также подозревают в пособничестве. Максимальная санкция по части 1 статьи 281 УК (диверсия) - лишение свободы на 15 лет.
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"Из материалов дела следует, что указанные лица, действуя умышленно, установили к газопроводной трубе ГУП РК "Крымгазсети" в селе Перевальное Симферопольского района Республики Крым взрывное устройство и произвели взрыв, в результате чего нанесли данному объекту инфраструктуры повреждения, исключающие его дальнейшую эксплуатацию", - говорится в сообщении.
Инцидент привел к прекращению газоснабжения жителей села Перевальное, нарушению нормальной работы расположенных в населенном пункте предприятий, учреждений и организаций, добавляется в сообщении.
Газопровод был поврежден в поселке Перевальное в предгорной части Крыма 23 августа. По предварительным данным, повреждение было сделано умышленно неизвестными, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ ("умышленные уничтожение или повреждение имущества"), 24 августа газоснабжение поселка Перевальное в Крыму было восстановлено.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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