https://ria.ru/20210906/sud-1748864261.html

Житель Кузбасса пойдет под суд за избиение пасынка

Житель Кузбасса пойдет под суд за избиение пасынка - РИА Новости, 06.09.2021

Житель Кузбасса пойдет под суд за избиение пасынка

Ранее судимый житель Мариинского района Кемеровской области предстанет перед судом за истязание девятилетнего пасынка, сообщает пресс-служба СУ СК по... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T13:53

2021-09-06T13:53

2021-09-06T14:25

происшествия

мариинский район

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КЕМЕРОВО, 6 сен - РИА Новости. Ранее судимый житель Мариинского района Кемеровской области предстанет перед судом за истязание девятилетнего пасынка, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.Уточняется, что 31-летний житель Мариинского района обвиняется в совершении преступления по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)."По версии следствия, с ноября 2020-го по апрель текущего года обвиняемый наносил побои девятилетнему пасынку. Поводом для наказания могла стать любая провинность ребенка. Так, в дневное время соседка заметила мальчика на улице и поинтересовалась… почему он не на уроках. Последний рассказал, что опоздал в школу, а домой боится возвращаться из-за отчима, который будет его бить. Женщина сообщила об этом в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.Отмечается также, что ребенок был изъят из семьи и в данный момент находится в социальном учреждении. Обвиняемый со следствием не сотрудничал."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщают в пресс-службе.

https://ria.ru/20210804/ufa-1744326951.html

https://ria.ru/20210729/izbienie-1743479636.html

мариинский район

кемеровская область

россия

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происшествия, мариинский район, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), россия