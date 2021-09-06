https://ria.ru/20210906/sud-1748860697.html

Житель Новосибирска ответит в суде за избиение фельдшера

Житель Новосибирска ответит в суде за избиение фельдшера - РИА Новости, 06.09.2021

Житель Новосибирска ответит в суде за избиение фельдшера

Мужчина, избивший врача скорой помощи из-за отказа надеть бахилы перед входом в квартиру в Новосибирске, пойдет под суд, сообщается на сайте Следственного... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T13:31

2021-09-06T13:31

2021-09-06T13:31

происшествия

кировский район

новосибирск

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мужчина, избивший врача скорой помощи из-за отказа надеть бахилы перед входом в квартиру в Новосибирске, пойдет под суд, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.В декабре 2020 года в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина в коридоре держит врача скорой помощи, который отказался надевать бахилы перед входом к больному ребенку."Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений)... Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По данным следствия, ночью 13 декабря 2020 года 35-летний врач-реаниматолог в составе бригады скорой медицинской помощи прибыл на вызов в многоквартирный дом в Кировском районе Новосибирска для оказания помощи ребенку, при входе в квартиру между 38-летним отцом и врачом возникла ссора из-за малозначительного повода, конфликт перерос в избиение медика.Отмечается, что фигурант дела свою вину не признал.

https://ria.ru/20210225/nozh-1598884928.html

кировский район

новосибирск

россия

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происшествия, кировский район, новосибирск, россия