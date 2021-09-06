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Житель Новосибирска ответит в суде за избиение фельдшера
Житель Новосибирска ответит в суде за избиение фельдшера - РИА Новости, 06.09.2021
Житель Новосибирска ответит в суде за избиение фельдшера
Мужчина, избивший врача скорой помощи из-за отказа надеть бахилы перед входом в квартиру в Новосибирске, пойдет под суд, сообщается на сайте Следственного... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T13:31
2021-09-06T13:31
происшествия
кировский район
новосибирск
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мужчина, избивший врача скорой помощи из-за отказа надеть бахилы перед входом в квартиру в Новосибирске, пойдет под суд, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.В декабре 2020 года в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина в коридоре держит врача скорой помощи, который отказался надевать бахилы перед входом к больному ребенку."Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений)... Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По данным следствия, ночью 13 декабря 2020 года 35-летний врач-реаниматолог в составе бригады скорой медицинской помощи прибыл на вызов в многоквартирный дом в Кировском районе Новосибирска для оказания помощи ребенку, при входе в квартиру между 38-летним отцом и врачом возникла ссора из-за малозначительного повода, конфликт перерос в избиение медика.Отмечается, что фигурант дела свою вину не признал.
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происшествия, кировский район, новосибирск, россия
13:31 06.09.2021
 
Житель Новосибирска ответит в суде за избиение фельдшера

Житель Новосибирска, избивший фельдшера из-за отказа надеть бахилы, пойдет под суд

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мужчина, избивший врача скорой помощи из-за отказа надеть бахилы перед входом в квартиру в Новосибирске, пойдет под суд, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
В декабре 2020 года в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина в коридоре держит врача скорой помощи, который отказался надевать бахилы перед входом к больному ребенку.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений)... Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, ночью 13 декабря 2020 года 35-летний врач-реаниматолог в составе бригады скорой медицинской помощи прибыл на вызов в многоквартирный дом в Кировском районе Новосибирска для оказания помощи ребенку, при входе в квартиру между 38-летним отцом и врачом возникла ссора из-за малозначительного повода, конфликт перерос в избиение медика.
Отмечается, что фигурант дела свою вину не признал.
 
ПроисшествияКировский районНовосибирскРоссия
 
 
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