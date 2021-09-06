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Нижегородская студентка рассказала о девятидневном заточении в гараже
Нижегородская студентка рассказала о девятидневном заточении в гараже - РИА Новости, 06.09.2021
Нижегородская студентка рассказала о девятидневном заточении в гараже
Студентка из Нижнего Новгорода, найденная через девять дней после пропажи, заявила, что все это время была в гараже, где ее запер мужчина. Об этом девушка... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T17:14
2021-09-06T17:14
2021-09-06T20:20
происшествия
нижний новгород
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Студентка из Нижнего Новгорода, найденная через девять дней после пропажи, заявила, что все это время была в гараже, где ее запер мужчина. Об этом девушка рассказала в беседе с телеканалом "360".По словам потерпевшей, помещение, в котором ее держали, было хорошо звукоизолировано. Она отметила, что никто из соседних гаражей не смог бы ее услышать.Она пояснила, что познакомилась с мужчиной в интернете и договорилась о встрече в кафе. Затем он забрал ее на машине, однако ситуация приняла неожиданный оборот. На просьбы отпустить ее бизнесмен ответил, что "не все жизни бывает так, как ты хочешь", говорится в материале.По предварительной информации, 24 августа 23-летняя студентка ушла из квартиры дома на улицы Славянской в Нижнем Новгороде и пропала. Спустя девять дней полиции удалость установить ее местонахождение. Сейчас следователи проверяют обстоятельства случившегося, а также личность владельца гаража, в котором обнаружили девушку.
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происшествия, нижний новгород
17:14 06.09.2021 (обновлено: 20:20 06.09.2021)
Нижегородская студентка рассказала о девятидневном заточении в гараже
"360": похититель держал студентку из Нижнего Новгорода в гараже со звукоизоляцией
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Студентка из Нижнего Новгорода
, найденная через девять дней после пропажи, заявила, что все это время была в гараже, где ее запер мужчина. Об этом девушка рассказала в беседе с телеканалом "360".
По словам потерпевшей, помещение, в котором ее держали, было хорошо звукоизолировано. Она отметила, что никто из соседних гаражей не смог бы ее услышать.
"Я работала менеджером по продаже теплоизоляции. И с тем "тортиком", который он сделал между первой, второй и третьей дверью, там просто бесполезно было орать", — поделилась девушка.
Она пояснила, что познакомилась с мужчиной в интернете и договорилась о встрече в кафе. Затем он забрал ее на машине, однако ситуация приняла неожиданный оборот. На просьбы отпустить ее бизнесмен ответил, что "не все жизни бывает так, как ты хочешь", говорится в материале.
По предварительной информации, 24 августа 23-летняя студентка ушла из квартиры дома на улицы Славянской в Нижнем Новгороде и пропала. Спустя девять дней полиции удалость установить ее местонахождение. Сейчас следователи проверяют обстоятельства случившегося, а также личность владельца гаража, в котором обнаружили девушку.