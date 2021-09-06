https://ria.ru/20210906/studentka-1748906312.html

Нижегородская студентка рассказала о девятидневном заточении в гараже

Нижегородская студентка рассказала о девятидневном заточении в гараже - РИА Новости, 06.09.2021

Нижегородская студентка рассказала о девятидневном заточении в гараже

Студентка из Нижнего Новгорода, найденная через девять дней после пропажи, заявила, что все это время была в гараже, где ее запер мужчина. Об этом девушка... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T17:14

2021-09-06T17:14

2021-09-06T20:20

происшествия

нижний новгород

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Студентка из Нижнего Новгорода, найденная через девять дней после пропажи, заявила, что все это время была в гараже, где ее запер мужчина. Об этом девушка рассказала в беседе с телеканалом "360".По словам потерпевшей, помещение, в котором ее держали, было хорошо звукоизолировано. Она отметила, что никто из соседних гаражей не смог бы ее услышать.Она пояснила, что познакомилась с мужчиной в интернете и договорилась о встрече в кафе. Затем он забрал ее на машине, однако ситуация приняла неожиданный оборот. На просьбы отпустить ее бизнесмен ответил, что "не все жизни бывает так, как ты хочешь", говорится в материале.По предварительной информации, 24 августа 23-летняя студентка ушла из квартиры дома на улицы Славянской в Нижнем Новгороде и пропала. Спустя девять дней полиции удалость установить ее местонахождение. Сейчас следователи проверяют обстоятельства случившегося, а также личность владельца гаража, в котором обнаружили девушку.

https://ria.ru/20210826/kuzbass-1747291217.html

нижний новгород

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижний новгород