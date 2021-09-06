https://ria.ru/20210906/soderberg-1748528659.html

СМИ: Стивен Содерберг представит на фестивале в Торонто секретный фильм

СМИ: Стивен Содерберг представит на фестивале в Торонто секретный фильм - РИА Новости, 06.09.2021

СМИ: Стивен Содерберг представит на фестивале в Торонто секретный фильм

Режиссер Стивен Содерберг представит на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF) совершенно новый, никогда ранее не анонсированный фильм, сообщает Variety. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T03:40

2021-09-06T03:40

2021-09-06T03:53

культура

кинофестиваль в торонто

стивен содерберг

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Режиссер Стивен Содерберг представит на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF) совершенно новый, никогда ранее не анонсированный фильм, сообщает Variety. Об этом объявили соруководители TIFF Джоана Висенте и Камерон Бэйли. Они отметили, что детали таинственной премьеры, включая информацию о билетах, будут раскрыты позже.Оскароносный режиссер Стивен Содерберг, создавший фильмы "Секс, ложь и видео", "Эрин Брокович", "Двенадцать друзей Оушена", "Заражение" и другие, — один из многих известных кинематографистов, которые лично посетят 46-й кинофестиваль в Торонто.В этом году TIFF пройдет с 9 по 18 сентября. Ожидается, что в один из фестивальных дней состоится показ научно-фантастической эпопеи Дени Вильнева "Дюна". Режиссер также получит почетную награду TIFF Ebert Director Award за достижения в кинематографе. В программе фестиваля представлены "Белфаст" Кеннета Браны, "Виновный" Антуана Фукуа, "Благословление" Теренса Дэвиса, "Бал безумцев" Мелани Лоран, "Прошлой ночью в Сохо" Эдгара Райта и другие картины.

https://ria.ru/20210809/johnnydepp-1745040566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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