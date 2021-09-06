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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210906/soderberg-1748528659.html
СМИ: Стивен Содерберг представит на фестивале в Торонто секретный фильм
СМИ: Стивен Содерберг представит на фестивале в Торонто секретный фильм - РИА Новости, 06.09.2021
СМИ: Стивен Содерберг представит на фестивале в Торонто секретный фильм
Режиссер Стивен Содерберг представит на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF) совершенно новый, никогда ранее не анонсированный фильм, сообщает Variety. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T03:40
2021-09-06T03:53
культура
кинофестиваль в торонто
стивен содерберг
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Режиссер Стивен Содерберг представит на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF) совершенно новый, никогда ранее не анонсированный фильм, сообщает Variety. Об этом объявили соруководители TIFF Джоана Висенте и Камерон Бэйли. Они отметили, что детали таинственной премьеры, включая информацию о билетах, будут раскрыты позже.Оскароносный режиссер Стивен Содерберг, создавший фильмы "Секс, ложь и видео", "Эрин Брокович", "Двенадцать друзей Оушена", "Заражение" и другие, — один из многих известных кинематографистов, которые лично посетят 46-й кинофестиваль в Торонто.В этом году TIFF пройдет с 9 по 18 сентября. Ожидается, что в один из фестивальных дней состоится показ научно-фантастической эпопеи Дени Вильнева "Дюна". Режиссер также получит почетную награду TIFF Ebert Director Award за достижения в кинематографе. В программе фестиваля представлены "Белфаст" Кеннета Браны, "Виновный" Антуана Фукуа, "Благословление" Теренса Дэвиса, "Бал безумцев" Мелани Лоран, "Прошлой ночью в Сохо" Эдгара Райта и другие картины.
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кинофестиваль в торонто , стивен содерберг, новости культуры, кино и сериалы
03:40 06.09.2021 (обновлено: 03:53 06.09.2021)
 

СМИ: Стивен Содерберг представит на фестивале в Торонто секретный фильм

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссёр Стивен Содерберг
Режиссёр Стивен Содерберг - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Режиссер Стивен Содерберг представит на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF) совершенно новый, никогда ранее не анонсированный фильм, сообщает Variety.
Об этом объявили соруководители TIFF Джоана Висенте и Камерон Бэйли. Они отметили, что детали таинственной премьеры, включая информацию о билетах, будут раскрыты позже.

"Без сюрприза — это был бы не TIFF. В этом году интрига исходит от друга фестиваля — Стивена Содерберга", — заявили Висенте и Бэйли, добавив, что с нетерпением ждут начала фестиваля.

Оскароносный режиссер Стивен Содерберг, создавший фильмы "Секс, ложь и видео", "Эрин Брокович", "Двенадцать друзей Оушена", "Заражение" и другие, — один из многих известных кинематографистов, которые лично посетят 46-й кинофестиваль в Торонто.
В этом году TIFF пройдет с 9 по 18 сентября. Ожидается, что в один из фестивальных дней состоится показ научно-фантастической эпопеи Дени Вильнева "Дюна". Режиссер также получит почетную награду TIFF Ebert Director Award за достижения в кинематографе.
В программе фестиваля представлены "Белфаст" Кеннета Браны, "Виновный" Антуана Фукуа, "Благословление" Теренса Дэвиса, "Бал безумцев" Мелани Лоран, "Прошлой ночью в Сохо" Эдгара Райта и другие картины.
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