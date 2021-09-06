https://ria.ru/20210906/sobyanin-1748942020.html

Собянин рассказал, как пройдет празднование дня города

Собянин рассказал, как пройдет празднование дня города - РИА Новости, 06.09.2021

Собянин рассказал, как пройдет празднование дня города

Больших концертов в Москве в день города не планируется, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T22:26

2021-09-06T22:26

2021-09-06T23:30

москва

зарядье

общество

сергей собянин

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Больших концертов в Москве в день города не планируется, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.Празднование дня города пройдет в столице во вторые выходные осени, 11–12 сентября.Москве в 2021-м исполняется 874 года.

https://ria.ru/20210830/covid-19-1747830526.html

москва

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москва, зарядье, общество, сергей собянин, городское хозяйство москвы