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Собянин рассказал, как пройдет празднование дня города
Собянин рассказал, как пройдет празднование дня города - РИА Новости, 06.09.2021
Собянин рассказал, как пройдет празднование дня города
Больших концертов в Москве в день города не планируется, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T22:26
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москва
зарядье
общество
сергей собянин
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Больших концертов в Москве в день города не планируется, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.Празднование дня города пройдет в столице во вторые выходные осени, 11–12 сентября.Москве в 2021-м исполняется 874 года.
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москва, зарядье, общество, сергей собянин, городское хозяйство москвы
22:26 06.09.2021 (обновлено: 23:30 06.09.2021)
 
Собянин рассказал, как пройдет празднование дня города

Мэр Собянин: в день города в Зарядье пройдёт концерт, будут фейерверки

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Больших концертов в Москве в день города не планируется, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
"В этом году будут достаточно скромные мероприятия. В Зарядье пройдет концерт, на площадках города проходит фестиваль "Цветочный джем", где можно покушать, погулять, полюбоваться инсталляциями цветов, деревьев, дизайнерских проектов в области ландшафта. В целом, конечно, город будет украшен, будет праздничный фейерверк, но каких-то больших концертов в городе мы пока не планируем".
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Курьяновских очистных сооружений
Сергей Собянин
мэр Москвы
Празднование дня города пройдет в столице во вторые выходные осени, 11–12 сентября.
Москве в 2021-м исполняется 874 года.
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