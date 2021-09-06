https://ria.ru/20210906/sobyanin-1748942020.html
Собянин рассказал, как пройдет празднование дня города
Собянин рассказал, как пройдет празднование дня города - РИА Новости, 06.09.2021
Собянин рассказал, как пройдет празднование дня города
Больших концертов в Москве в день города не планируется, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T22:26
2021-09-06T22:26
2021-09-06T23:30
москва
зарядье
общество
сергей собянин
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745185775_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f603680e03b000a8756fd528c82587e4.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Больших концертов в Москве в день города не планируется, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.Празднование дня города пройдет в столице во вторые выходные осени, 11–12 сентября.Москве в 2021-м исполняется 874 года.
https://ria.ru/20210830/covid-19-1747830526.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745185775_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5c0701dbec66d2f6cfec226e8bac634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, зарядье, общество, сергей собянин, городское хозяйство москвы
22:26 06.09.2021 (обновлено: 23:30 06.09.2021)
Собянин рассказал, как пройдет празднование дня города
Мэр Собянин: в день города в Зарядье пройдёт концерт, будут фейерверки